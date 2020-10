Dočkal sa prvého gólu medzi mužmi: Zabudol na Čajkoviča pokladník?

Ušiel pozornosti pokladníka?! Slovenský hokejista Maxim Čajkovič (19) pomohol cez víkend svojím premiérovým gólom medzi mužmi k víťazstvu Bratislava Capitals v Ice Hockey League (IHL) nad Linzom 4:3.

Hoci útočník očakával, že bude za debutový presný zásah musieť tradične čo-to prispieť do klubovej kasy, napokon bolo všetko inak!

Čajkovič sa v sobotu vrátil do zostavy Capitals po vyliečení sa z koronavírusu a proti Linzu mu to v tretej formácii s Milošom Bubelom išlo náramne. Dokonca si v predposlednej minúte súboja otvoril svoje strelecké konto v nadnárodnej IHL, keď skóroval do prázdnej bránky pri power-play súpera. „Veľmi ma teší ten môj gól aj ďalšie naše víťazstvo. Chýbalo nám pár hráčov, o to cennejšia táto výhra pre nás je. Podali sme dobrý výkon a robili sme správne veci, ktoré viedli k šanciam, ktoré sme aj premenili,“ povedal pre Nový Čas Maxim, ktorý verí, že úspešné strely na jeho konte budú pribúdať.

Aj keď podľa zvyklostí očakával, že za premiérový súťažný presný zásah medzi mužmi bude musieť do bratislavskej tímovej pokladnice prispieť, napokon zostal prekvapený. „Zatiaľ som nič neplatil, ale určite si to niekto z chalanov všimne a upozorní hlavného pokladníka (Denisa Hudeca, pozn. red.),“ dodal s úsmevom šikovný krídelník.