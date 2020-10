Pri slovách Apropo, Telecvoking či Stredoslováci asi každému napadne meno Rasťa Piška, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou éry politickej satiry. Práve on bude tajným hosťom pondelkového Inkognita, kde ho moderátor Vlado Voštinár poriadne vyspovedá. Reč samozrejme padne aj na obdobie, ktoré mu spolu s Jarom Filipom, či Stanom Radičom prinieslo najväčšiu slávu. Tá však ruka v ruke šla aj s výhražkami, ktoré vyústili až do fyzického napadnutia! Známy humorista však dokázal aj to otočiť na srandu! Zabavte sa teda nielen na našom videu, no aj na relácii Inkognito už dnes večer, o 20.30, na JOJ-ke!