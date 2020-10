Remišová reaguje na stíhanie Dušana Kováčika, odniesol si to aj Smer: Štipľavé slová

Stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je vizitkou toho, ako bola na Slovensku riadená spravodlivosť. TASR o tom v pondelok informovala podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí).

"Ukazuje sa, že prokuratúra ani polícia nestíhala a nevyšetrovala, pretože nedotknuteľných mala chrániť silná sieť tých, ktorí mali právo a spravodlivosť strážiť," komentovala s tým, že sa spoločnosť dozvedá o nových podozreniach, ktoré naznačujú fungujúcu a navzájom prepojenú sieť zločinu na najvyššej úrovni.

Slovensko podľa podpredsedníčky vlády stojí pred kľúčovým obdobím, v ktorom sa rozhodne o smerovaní spravodlivosti v ďalších rokoch. Verí, že na obnovu dôvery verejnosti v právny štát sú potrební charakterní a odborne zdatní generálny a špeciálny prokurátor, transparentný systém súdov a prokuratúry a nespochybniteľný policajný prezident.

Dodala, že strana Za ľudí vstúpila do koalície práve preto, aby mafia prestala ovládať štát. "Urobíme všetko pre to, aby sa už nikdy nediali veci, aké sme zažili za posledných 12 rokov vlády nového a starého Smeru. Už sme s očistou Slovenska začali - v justícii, v eurofondoch, v štátnom IT," dodala Remišová.

O tom, že obvinený špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert Pakši budú väzobne stíhaní, rozhodla v nedeľu (25. 10.) neskoro večer sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.