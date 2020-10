Akčný primátor zo Spiša: Cez deň sedí v úrade, keď zbadáte, čo robieva po večeroch, budete sa diviť!

Sedí na dvoch stoličkách. Ľubomír Fifik (48) je skvelý muzikant a už štvrté volebné obdobie aj primátor Spišských Vlách (okr. Spišská Nová Ves).

Účinkuje v úspešnej country-rockovej skupine The Colt, kde spieva a hrá na elektrickej gitare a ústnej harmonike už 16 rokov. Aj počas prísnych obmedzení a zákazov týkajúcich sa koronavírusu cvičí individuálne a už sa nevie dočkať návratu na pódiá doma i v zahraničí. Fifik je primátorom od roku 2006 a v kapele začal ešte o dva roky skôr.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Už ako chlapca ma to veľmi bavilo. Hrám od svojich 15 rokov, no naštartovala ma ústna harmonika ešte v predškolskom veku. Niekedy bola muzika čiastočne aj forma mojej obživy. Hrával som v komerčných kapelách na svadbách a zábavách. V súčasnosti je to skôr môj koníček,“ vraví pôvodným povolaním strojár, ktorý dlhší čas pracoval aj na železnici. Do kapely The Colt vyhral konkurz. V rámci štýlu country a rock spoločne stavili na vlastnú tvorbu.

„Tento druh muziky je spätý s relaxom, pričom tvorím, vymýšľam rytmy a sóla. Určite to nie je o peniazoch, pretože počas bežného života účinkujeme akurát na festivaloch a keď mi to dovolí čas. Beriem to tiež ako reprezentovanie Spiša a môjho mesta doma i v zahraničí,“ spomenul primátor. Podľa neho sa primátorovanie a hranie v kapele dajú skĺbiť. Spoločné skúšky nemajú pravidelne a cvičia aj individuálne. „Keď si doma zahrám sám na gitare, niekedy sa zabudnem a prejdú aj tri hodiny. Na plný úväzok som však určite primátorom,“ prízvukuje Fifik.

Popri dvoch alebo troch vystúpeniach za rok v zahraničí sa jeho The Colt doma na koncertoch predstaví približne 10-krát. Vydali už aj vlastné cédečko a nakrúcajú ďalšie. Fifikovou snahou je rozdávať ľuďom radosť. „Snažím sa o to dobrou muzikou a tiež vo svojej každodennej práci. Je to o zodpovednosti a o tom, aby som zanechal nejakú stopu. Nechcem sa chváliť, ale v rámci nášho mesta som pyšný na to, že sa nám podarila rekonštrukcia námestia,“ uzavrel primátor Spišských Vlách.

Úspechy skupiny the Colt