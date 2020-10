Boris Kollár utrpel vážnu zlomeninu: Pred nemocnicou sa zhromaždila jeho rodina, deti a expartnerky

Hrozivá dopravná nehoda. Predseda parlamentu Boris Kollár (55) skončil po nej v sobotu podvečer s viacerými zraneniami.

Krátko na to ho už viezli do Nemocnice sv. Michala v centre Bratislavy. K veľkej zrážke vládneho auta došlo v Podunajských Biskupiciach pri križovatke Mramorová a Ulica svornosti. Do limuzíny s Kollárom malo nabúrať auto, ktoré podľa prvých informácií nedalo prednosť a išlo na červenú. „Predseda parlamentu, ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, mal vážnu dopravnú nehodu v Bratislave. Bol zranený spolu so svojím ochrankárom a vodičom. Držíme týmto trom ľuďom palce, aby mali čo najmenšie dopady na svoje zdravie,“ povedal premiér s tým, že podľa jeho informácií nemali byť z ich strany porušené dopravné predpisy. Auto s Kollárom malo zelenú a druhý vodič im pri odbočovaní nedal prednosť.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Kollára previezli pri vedomí s viacerými zraneniami do nemocnice. „Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorí včera podvečer v Bratislave pomáhali zraneným účastníkom dopravnej nehody. Jedného z nich už transportovali do nemocnice, utrpel viaceré poranenia celého tela, tzv. polytraumu. Počas prevozu bol pri vedomí a v stabilizovanom stave. Ďalší dvaja zranení, muž a žena, si poranili hlavu a hrudník a boli taktiež prevezeni do nemocnice. Štvrtý účastník nehody transport do nemocničného zariadenia odmietol,“ povedala hovorkyňa záchranárov A. Krčová.