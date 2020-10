Hviezdny Talian sa stal obeťou zločinu: Majstra sveta s rodinou prepadli ozbrojení muži

Bývalý taliansky futbalový reprezentant Luca Toni v sobotu prostredníctvom sociálnych sietí potvrdil, že bol spolu s rodinou obeťou ozbrojenej lúpeže vo vlastnom dome.

Zároveň fanúšikov ubezpečil, že sú všetci v poriadku.

"Správa sa šíri naozaj rýchlo a preto by som chcel potvrdiť, že vo štvrtok večer sa do nášho domu vlámali tri ozbrojené osoby v lyžiarskych kuklách. Najdôležitejšie je, že sme všetci v poriadku, hoci nás tento zážitok traumatizoval. Mrzí ma, že si so sebou vzali aj predmety, ku ktorým sme mali citový vzťah," povedal Toni.

Majster sveta z roku 2006 ukončil kariéru pred štyrmi rokmi v drese Hellasu Verona. V klube chvíľu pôsobil aj ako hlavný tréner. V súčasnosti je však bez zamestnávateľa.