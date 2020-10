Frajerka sa mu vybúrila na semenníkoch, potom schmatla nôž: Bude vám zle, čo prišlo

Prípad, z ktorého vám bude nevoľno. 38-ročná Cordelia sa pohádala so svojím priateľom v dome u jeho brata. Dostala záchvat zúrivosti, ohavné detaily.

Cordelia Farrell sa zahryzla svojmu partnerovi Waynovo Coventrymu († 36) do semenníkov a následne ho dobodala k smrti. Ako uvádza portál Mirror, žena sa počas ohavného činu usmievala a následne sa dala na útek. Trojnásobného otca našli mŕtveho v dome jeho brata v anglickom meste Bromsgrove 14. októbra v roku 2019.

Vrahyňa sa dala na útek, avšak 19. októbra sa sama priznala na polícii. Vypočula si svoj trest, za mrežami strávi 10 rokov. „Ľudia vo vašom a aj v jeho okolí si uvedomili, že váš vzťah bol toxický a pravdepodobne sa skončí nejakou katastrofou. A presne to sa stalo. Ľudia, ktorým na oboch stranách išlo o vaše blaho, vedeli, že to bol búrlivý vzťah, a snažili sa vás od seba oddeliť. Váš vzťah bol plný alkoholu a drog a bol násilný a urážlivý. Vybrali ste si najväčší nôž spomedzi všetkých,“ prehovorila sudkyňa James Burbidge na súde a dodala, že porota uznala, že nešlo o sebaobranu.

„Nôž zdvihla vysoko a klasickým bodavým pohybom ho hlboko zaborila do stredu jeho hrude. Išla do hĺbky 9 cm a trafila priamo jeho aortu. Nemal šancu. Skolaboval a v priebehu minúty alebo dvoch zomrel. Keď vytiahla nôž, usmiala sa. Akoby ju potešilo to, čo práve urobila,“ odznelo na súde. Hrozivý incident sa odohral pred tvárami troch svedkov.

Na súde odznelo, že Cordelia len niekoľko týždňov pred ohavnou vraždou pohryzla genitálie svojho partnera a pri ďalšom brutálnom útoku mu genitálie skrútila počas „zlého zaobchádzania“. Cordelia ho mala za semenníky chytiť oboma rukami a ťahať ho po byte, čo mu spôsobilo silné bolesti a opuchy, Po tom, ako skončila v putách policajtom údajne povedala, že jeden z nich musel „skončiť mŕtvy“. „Zabijem ho,“ vyšlo z jej úst ešte pred vraždou.

„Wayne bol milujúci syn a otec, ktorý sa tešil na svoje tri deti, milujúci brat a verný priateľ a v našich srdciach a každodennom živote bude vždy s nami,“ uviedla jeho rodina, ktorú tragická udalosť veľmi zasiahla.