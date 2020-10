V Portugalsku nebude referendum o eutanázii: Otvára sa cesta k jej legalizácii

Ľavicová väčšina v portugalskom parlamente odmietla v piatok návrh na vypísanie referenda o eutanázii, čo umožní obnovenie legislatívneho procesu, ktorý pripraví pôdu pre jej dekriminalizáciu. Informovala o tom agentúra AP.

Portugalský parlament prijal vo februári všetkých päť prekladaných návrhov zákonov, ktoré legalizujú eutanáziu a asistovanú samovraždu. Tieto návrhy sa teraz majú spracovať do jedného textu a budú predložené na nové hlasovanie. Ak by výsledný návrh parlament schválil, Portugalsko by sa mohlo stať štvrtou európskou krajinou, kde je eutanázia legálna. Doteraz tak urobili Holandsko a Belgicko v roku 2002 a Luxembursko v roku 2009.

Návrh na vypísanie referenda o eutanázii museli poslanci prerokovať v nadväznosti na petíciu, ktorú spustili odporcovia eutanázie s podporou katolíckej cirkvi. Zhromaždiť sa im podarilo len niečo viac ako 95 000 podpisov. Ak by návrh na vypísanie referenda nebol v piatok zamietnutý, portugalskí voliči by v plebiscite odpovedali na otázku: "Súhlasíte s tým, že zabitie iného človeka na jeho žiadosť alebo pomoc pri spáchaní samovraždy musí byť naďalej a za každých okolností trestaná zákonom?"

Po tom, ako parlament schváli konečné znenie zákona o legalizácii eutanázie, bude ten predložený na podpis prezidentovi republiky, konzervatívcovi Marcelovi Rebelovi de Sousa. Ten zatiaľ verejne nezaujal k tejto téme stanovisko, ale keďže je známy ako praktizujúci katolík, je možné, že bude zákon vetovať alebo ho pošle na preskúmanie ústavnému súdu, aby posúdil jeho súlad s ústavou. Jeho prípadné veto by však parlament mohol prehlasovať.

V návrhoch, ktoré portugalský parlament schválil, sa počíta s tým, že žiadosť pacienta o ukončenie života budú musieť podpísať dvaja lekári: jeden musí byť odborník na danú smrteľnú chorobu, druhým má byť psychiater. Žiadosť bude musieť odobriť odborná komisia. Aby sa zabránilo "turistike za smrťou", bude nutné, aby mal žiadateľ portugalské občianstvo alebo trvalý pobyt v krajine.

Katolícka cirkev, ktorá má v Portugalsku dominantné postavenie, bojovala proti návrhom zákonov medzi veriacimi a inými náboženskými denomináciami. Zasadzovala sa za referendum vo viere, že väčšina voličov by eutanáziu odmietla.