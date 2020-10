Ukončí Messi čakanie na gól v El Clásicu? Koeman verí, že môže byť ešte lepší

Futbalista Lionel Messi (33) je s 26 gólmi suverénne najlepším strelcom histórie El Clásica, ale momentálne čaká na gól v najsledovanejšom zápase v Španielsku už 900 dní.

Predstavuje to 425 minút odohraného času, čo je jeho najdlhší pôst v zápasoch s Realom Madrid od roku 2014. V sobotu bude mať možnosť čakanie ukončiť, v poradí 245. duel oboch veľkých rivalov je na programe od 16 hodiny na barcelonskom Nou Campe.

Tridsaťtriročný argentínsky útočník sa v El Clásico trafil naposledy v máji 2018, od tej doby trikrát vyšiel naprázdno v španielskej lige, dvakrát v pohári a z jedného zápasu ho vyradila zlomenina ruky. Tréner Barcelony Ronald Koeman napriek tomu verí, že si Messi rozspomenie na svoju unikátnu bilanciu v ligových zápasoch s Realom. V 27 dueloch totiž strelil 18 gólov a na deväť prihral. V priemere má teda bilanciu jedného bodu na zápas.

"Leo (Messi) ukázal, že je stále hladný po góloch. Pracuje na sebe, na tom, aby bol v dobrej forme, a myslím si, že môže byť ešte lepší. Som veľmi rád, že je súčasťou tímu, jeho prístup je príkladný. Budem rád, keď sa presadí aj v zápase s Realom, kde už dlhší čas na gól čaká," povedal holandský kouč po utorkovej výhre Barcelony v Lige majstrov nad Ferencvárosom Budapešť. V ňom Messi strelil gól a stal sa prvým hráčom, ktorý v milionárskej súťaži skóroval v šestnástich ročníkoch v rade.

V úvodných štyroch dueloch španielskej ligy sa však Messi trafil iba raz. Horšiu bilanciu mal len v úvodných štyroch zápasoch sezóny 2005/06, kedy neskóroval vôbec. Možno aj kvôli tomu Barcelona v posledných dvoch ligových dueloch neuspela, so Sevillou doma remizovala 1:1 a v Getafe prehrala 0:1.

Fanúšikov Barcelony navyše trápi ďalšia nelichotivá séria. Od marca 2015 dokázala na Nou Campe vyhrať jediný zo siedmich zápasov s Realom. V októbri 2018 zvíťazila 5:1, u čoho ale kvôli zlomenine ruky Messi chýbal. Argentínčan preto čaká na domácu výhru v El Clásico už päť a pol roka.

"Messi je stále Messi, nemyslím si, že by mal problémy so strieľaním gólov. Možno je to tým, že po krátkej prestávke medzi sezónami potrebuje čas," myslí si jeho sedemnásťročný kolega z útoku Anssoumane Fati.

Priaznivcov Barcelony ale môže hriať fakt, že Real v poslednom týždni dvakrát hanebne zlyhal na domácej pôde. Minulú sobotu prehral 0:1 s ligovým nováčikom z Cádizu, v stredu potom v Lige majstrov podľahol 2:3 Šachťaru Doneck. V milionárskej súťaži prehral navyše už tretíkrát v rade, čo sa mu stalo naposledy v roku 1986.

"Nemôžeme strácať čas tým, že sa budeme ľutovať. Je dobre, že sa Clásico blíži. Nezabudli sme hrať futbal. Zápas s Barcelonou je vždy špeciálny a my budeme pripravení," uviedol stredopoliar Realu Luka Modrič.

"Máme zápas každé tri dni, ale to nie je výhovorka. Musím nájsť to, čo nás zase urobí silnými, a budeme vyhrávať. A mám na to len pár dní," doplnil ho kouč Zinedine Zidane.