Miškovec bojkotoval zápas proti Novým Zámkom: Nehorázne rozhodnutie, čertí sa prezident klubu

Piatkový zápas hokejovej Tipos extraligy medzi Novými Zámkami a DVTK Miškovec sa neodohral.

Maďarský tím už pred súbojom na svojom facebooku avizoval, že na juh Slovenska nemôže vycestovať pre choroby a zranenia. Zverenci Martina Hrnčára napriek tomu absolvovali predzápasové rozkorčuľovanie a o 18.00 h boli pripravení na ľadovej ploche k úvodnému buly.

"Dostali sme mail od zástupcov DVTK Miškovec, že sa nezúčastnia na zápase z dôvodu veľkého počtu chýbajúcich hráčov. Tipos extraliga má pevne stanovené smernice, ktoré určujú, v akom prípade sa môže odložiť zápas, a mužstvo DVTK Miškovec nesplnilo z pohľadu Ligovej rady ako najvyššieho orgánu ligy tieto podmienky. Nakoľko najvyšší orgán súťaže, Ligová rada, v priebehu týždňa rozhodol po zvážení všetkých argumentov zo strany DVTK, že sa zápas odkladať nebude, a informoval o tom obe dotknuté strany, mužstvo DVTK Miškovec je povinné nastúpiť," uviedol krátko pred plánovaným začiatkom riaditeľ klubu Imre Valášek na webe Novozámčanov.