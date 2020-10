Domáci Taliani z Gira spomínajú na Sagana: Šoumen, ktorý miloval sombrero!

Srdce cyklistu Petra Sagana (30) bude s Talianskom navždy spojené.

A nielen preto, že momentálne potí krv na pretekoch Giro d’Italia, ale hlavne preto, že práve v Taliansku sa rodila jeho kariéra. Úplne prvú príležitosť v profesionálnej cyklistike dostal Sagan v roku 2009, keď sa upísal tímu Dukla Trenčín. Spočiatku sa primárne venoval horskej cyklistike, to sa však v novembri 2009 zmenilo.

Upísal sa totiž talianskemu Liquigasu. Sagan, ktorý v tom čase nevedel ani slovko po anglicky či taliansky, podpísal s Talianmi zmluvu v hodnote 10 000 eur. Jeho prvá cyklistická mzda bola 1 000 eur za mesiac. No a tak sa Sagan musel presťahovať do Talianska, kde dostal prezývku Terminátor. Tá sa neskôr pretvorila do dnešnej podobnej formy – Tourminátor.

Domáci obyvatelia dodnes na trojnásobného majstra sveta spomínajú len v dobrom. Pre portál gazzetta.it si napríklad zaspomínal Marco Paludetti, majiteľ hotela Calinferno, v ktorom Peter spolu s bratom Jurajom býval v roku 2013. Nachádzal sa v malebnej obci Codogné.

Nerobil bordel ani hluk. No keď sa dal dokopy s bratom Jurajom, to bola vždy zábava,“ spomínal Paludetti. „Na Petrovi si pamätám, žeNevedel sa toho nabažiť, jedol by to pokojne každý deň. Nanešťastie pre neho je toto jedlo vysoko kalorické, takže tím mu to veľmi rýchlo zatrhol,“ dodal Paludetti, ktorý potvrdil, že Sagan bol už vtedy veľký šoumen.

„Raz si z pretekov v Californii doniesol také veľké sombrero. Nosil ho potom na hlave 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Podľa mňa v ňom aj spával,“ uzavrel so smiechom Paludetti.