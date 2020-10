Róbert Boženík začína proces návratu na trávnik: O barlách mesiac, so skrutkou navždy!

Obavy sa potvrdili! Podozrenie z únavovej zlomeniny kostičky v chodidle pravej nohy prerástlo do reality. Útočník Róbert Boženík (20) musel ísť vo štvrtok pod skalpel a do konca roka si už nezahrá.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Čaká ho minimálne dvojmesačná liečba.Ťažko sa mi teraz odhaduje, kedy sa opäť zapojím do tréningového procesu. Verím však, že za takých šesť – sedem týždňov by som mohol vybehnúť na ihrisko,“ povedal pre Nový Čas. Boženík išiel dvadsať minút pred koncom zápasu Ligy národov proti Izraelu dole z ihriska. Vyšetrenia v Rotterdame odhalili nevyhnutnosť operačného zákroku.Skrutku mám v bočnej kosti pod malíčkom na nohe. Ostane mi tam už počas celej mojej kariéry. Veľa hráčov sa stretlo s rovnakým problémom ako ja. Napríklad David Hancko má skrutky v oboch nohách. V nohe ju nosí aj Laci Bénes či nový asistent trénera reprezentácie Marek Mintál.“Rodák z Terchovej verí, že sa po úspešnej rekonvalescencii vráti ešte silnejší. Mrzí ho, že na jeseň už nebude k dispozícii klubu ani národnému tímu v rozhodujúcom súboji o európsky šampionát. Svoje myšlienky teraz naplno sústredí na liečebný proces. „Napriek operácii už začínam s rehabilitáciou, keďže môžem posilňovať hornú časť tela i druhú, zdravú nohu,“ prezrádza Robo.

Po prepustení z nemocnice si večer už doma pozrel zápas úvodného kola skupinovej fázy Európskej ligy, v ktorom Feyenoord remizoval v Záhrebe s Dinamom. „Mohli sme aj vyhrať,“ zdôraznil Boženík. „Mňa a určite aj spoluhráčov mrzí najmä nepremenený pokutový kop kapitána Berg­huisa na začiatku zápasu. Ak by sme totiž išli do vedenia, bolo by to z našej strany lepšie. Napriek tomu sme mali zopár vyložených šancí, ktoré sme mali využiť.“



- ide o reakciu tela na neprimeranú záťaž

- najčastejšie vzniká v priehlavku chodidla

- výrazná býva bolesť, ktorá sa stupňuje

- pri liečbe je zásadný pokojový režim

- športovci sa vracajú po 2 - 3 mesiacoch