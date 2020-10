Spevák Otto Weiter prehovoril o pobyte na JIS-ke a na psychiatrickej klinike: Bol som v kóme!

Spevák Otto Weiter (65) prežíva už dlho ťažké obdobie. Pred rokom a pol prekonal zápal srdcového svalu, následkom čoho mu hrozila transplantácia srdca.

Tento rok v júli prišiel o manželku, speváčku Andreu Fischer († 47), ktorá náhle zomrela v spánku. O mesiac neskôr vyhľadal lekárov kvôli problémom so žalúdkom. V polovici septembra sa jeho zdravotný stav zhoršil natoľko, že skončil na JIS-ke, odkiaľ, keď sa dostal z najhoršieho, putoval na psychiatrickú kliniku. O tom, čo sa s ním dialo za bránami nemocnice, porozprával exkluzívne pre Nový Čas Nedeľa.

Po smrti manželky sa váš zdravotný stav zhoršil a kvôli problémom so žalúdkom aj so srdcom ste museli vyhľadať lekárov. V polovici septembra to však bolo natoľko vážne, že ste skončili na jednotke intenzívnej starostlivosti. Čo sa udialo?

Dodnes neviem presne, čo sa vlastne stalo. Všetko sa postupne dozvedám až teraz od švagra Janka. Povedal mi, že ma odviezla sanitka, pretože mi bolo veľmi zle a bolelo ma brucho. Keď sa to udialo, Janko aj so svojou mamou Helenkou okamžite naštartovali auto a išli za mnou do nemocnice. Vo chvíli, keď prišli, skolaboval som. Lekári ma oživovali. Srdce sa chytilo, ale mozog nie. Museli sa okamžite rozhodnúť, čo urobia, inak by som mal poškodený mozog. Bolo niekoľko možností. Keďže som bol v kóme, mohli ma nechať na prístrojoch a počkať, či sa „chytím“, čo však mohlo trvať aj týždne či mesiace. Druhá možnosť bola, že sa nenaštartujem, budú ma držať na prístrojoch a skôr či neskôr zomriem. A tretia možnosť bola, že sa síce „chytím“, ale nemusí mi pracovať mozog, eventuálne bude poškodený. Chvalabohu, bol tam jeden mladý lekár, žiaľ, neviem jeho meno, ktorý na vlastnú zodpovednosť rozhodol, že ma vypnú z prístrojov.