View this post on Instagram

¡UN DÍA QUE NO OLVIDARÁ! í ½í¸ Hoy Pedri hizo su debut en Champions League, anotando su primer gol como culé y en el torneo más importante a nivel de clubes. El jóven llegó en taxi, con sus cosas en una bolsa de plástico y regresó a su casa también en taxi. ¡CUÁNTA HUMILDAD CRACK! í ½í± #barcafans #pedri #desmofut