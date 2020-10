Pochybnosti o hmotnosti Ľubice zo šou Extrémne premeny: Schudla na 77 kíl? Priame slová trénera Molnára

Ako to skutočne bolo?! V stredu sa v markizáckej šou Extrémne premeny objavila sympatická Ľubica (37). Svoj rok plný boja s hmotnosťou, ale aj s pevnou vôľou síce zvládla, no nie úplne hladko.

Už v polovici chudnutia jej dal fitnes tréner Maroš Molnár (47) cieľ, a to 77 kg. Počas zvyšného pol roka už k váženiu nedošlo a diváci mohli vidieť jej hmotnosť až počas finálového večera. V momente, keď sa Ľubica postavila na váhu a Molnár zakričal 77 kg, mnohí diváci neveriacky krútili hlavou. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Skutočne to bola jej hmotnosť? Alebo jej tvorcovia s trénerom ubrali?!Ľubica začala svoju premenu pri hmotnosti 131 kg. Prvotné nadšenie z poklesu hmotnosti po pár mesiacoch cvičenia striedalo znechutenie.

Okrem toho, že jej krachoval vzťah s priateľom, aj jej hmotnosť sa zastavovala. Pri polročnom vážení mala 93 kg. Už vtedy sľúbila Molnárovi, že pri ďalšom vážení bude mať iba 77 kg. Po deviatich mesiacoch nakoniec k váženiu nedošlo a Ľubica si tak mohla vydýchnuť, pretože by zrejme cieľ nesplnila. Diváci ju uvideli na váhe až počas finálového večera. A vtedy prišiel šok, brunetka mala „iba“ 77 kg.

Na sociálnej sieti sa okamžite spustila diskusia, či to bola jej skutočná hmotnosť. „Super časť, ale ten výsledok tak bol umelo spravený, mala schudnúť na 77 a, samozrejme, presne na to schudla,“ napísala jedna z diváčok a pridala sa ďalšia: „Neviem síce, akú mala výšku, ale vyzerá na 90 kg, nie na 77.“ Molnár však tvorcov relácie bráni. „Je to skutočne tá hmotnosť, ktorá tam bola. Nemôžeme klamať ľudí, to by bolo bezcharakterné,“ povedal Novému Času fitnes tréner a to isté tvrdí aj Markíza. Molnár bol s premenou Ľubice spokojný.

„Niekedy sa stane situácia, že daný človek nedokáže schudnúť, lebo prišli rôzne okolnosti. Potom z toho usúdite, že najlepšie pre toho človeka bude, keď sa udrží a stabilizuje aspoň na tejto hmotnosti. A bude s ňou ďalej pracovať,“ hovorí Molnár a pokračuje: „Prišli dva mesiace korony. Ľubica musela cvičiť doma svojpomocne na základe tréningového plánu, ktorý dostala, a to bolo veľmi dôležité, aby túto časť premeny zvládla.“

Brunetka v auguste podstúpila operáciu u plastického chirurga, ktorý jej odstránil prebytočnú kožu. Po nej nasledovali komplikácie, pre ktoré nemohla nejaký čas cvičiť. Po troch mesiacoch od zákroku váži Ľubica 82 kg. „Nechcem už telo, ktoré ma v niečom obmedzuje. Rada chodím behať, často robím turistické výstupy, ktoré som predtým neabsolvovala. Viem sa zohnúť, môžem sa dostať na mnohé miesta. Hmotnosť mi sťažovala dennodenné povinnosti,“ povedala Ľubica. Jej tréner ju len podporuje. „Veľa ľudí, keď poruší stravovacie návyky po operácii, potom trochu naberie pár kíl navyše. A keď začne zase cvičiť, znova sa vráti na 77 kg. Poprípade pôjde ešte nižšie.“



