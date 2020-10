Peter Sagan sa na kráľovskej etape na pódium nepostavil: Víťazom Australčan Hindley

Austrálsky cyklista Jai Hindley triumfoval vo štvrtkovej 18. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Sunweb zvládol 207 km dlhú trať z Pinzola k jazeru Cancano za 6:03:03 h.

Úspech nemeckého tímu podčiarkol Holanďan Wilco Kelderman, ktorý skončil na piatom mieste a získal ružový dres. Druhú priečku v etape obsadil Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a tretí finišoval Španiel Pello Bilbao (Bahrain Merida). Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe išiel v grupette s výrazným mankom za víťazom.



Vo štvrtok bola na programe kráľovská etapa so štyrmi kategorizovanými horskými prémiami vrátane legendárneho Stelvia. Stúpanie do najvyššieho bodu tohtoročného Gira vo výške 2746 m n. m. bolo dlhé 24,8 km s priemerným sklonom 7,4%. Ešte predtým však musel pelotón prekonať dve horské prekážky a úvodná prišla hneď po začiatku.



Cyklisti tak išli úvodných 14 km do kopca na Campo Carlo Magno (2. kat., 14,2 km, 5,8%), kde prišlo aj k prvým útokom. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o úniky a po 35 kilometroch sa podarilo odtrhnúť šestici Fabio Felline (Astana), Dario Cataldo (Movistar), Thomas de Gendt (Lotto), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation) a Filippo Ganna (Ineos). Po chvíľke sa k nim pridali ďalší štyria pretekári aj so stredajším víťazom Benom O'Connorom (NTT) a vzápätí ďalší šiesti. Do čelnej skupiny sa dostal aj líder vrchárskej súťaže Portugalčan Ruben Guerreiro (EF), jeho najväčší konkurent Giovanni Visconti z Talianska (Vini Zabu-KTM) vo štvrtok neodštartoval, keďže ho trápil zápal šliach.



Vedúca skupina mala po druhom stúpaní na Passo Castrin (1. kat., 8,6 km, 8,9%) náskok približne štyri minúty. Situácia v pelotóne bola zatiaľ pokojná a favoriti chceli odhaliť svoje karty až na Stelviu. Na jeho úpätí bol na čele hlavného balíka aj Sagan, ktorý pracoval pre svojich kolegov Rafala Majku a Patricka Konrada. Aktívni však boli hlavne pretekári Sunwebu, Wilco Kelderman i Jay Hindley chceli konečne vyzliecť Joaa Almeidu z ružového dresu. Tempo tak bolo vysoké a už na prvých kilometroch stúpania si vyžiadalo svoje obete i koniec pôvodného úniku. Vpred zostal len osamotený O'Connor.



Zo skupiny favoritov postupne odpadávali ďalší a ďalší a scvrkla sa na ani nie dvadsať cyklistov. Sunweb však nepoľavoval a pridali sa k nemu ešte aj jazdci Ineosu so štvrtým mužom celkového poradia Hartom. Z favoritov odpadol ako prvý Domenico Pozzovivo (NTT), po ňom aj Jakob Fuglsang (Astana) či Vincenzo Nibali (Trek). Pár kilometrov pred koncom sa zlomil aj líder Almeida a bolo jasné, že príde o ružový dres. Odpadli aj Majka s Konradom a Pello Bilbao (Bahrain Merida) a vpredu tak ostali len Hart, Rohan Dennis (Ineos) a Kelderman s Hindleym. O'Connora dostihli ešte pred vrcholom Stelvia, kde odpadol aj Kelderman.



Do dlhého zjazdu sa tak rozbehla trojica Hart, Dennis a Hindley, ktorú čakalo ešte záverečné stúpanie na Torri di Fraele dlhé 9 km a so sklonom 6,8%. Na ňom odpadol aj Dennis a o víťazstvo bojovali už len Hart s Hindleym. Na kopci sa ani jeden nedokázal odtrhnúť a tak si v závere zašpurtovali o etapové vavríny, ktoré získal Austrálčan v drese Sunwebu. Tretí nakoniec finišoval Bilbao a štvrtý Fuglsang. Kelderman prišiel do cieľa piaty so stratou 2:18 min, ale stačilo mu to na zisk ružového dresu. Almeida finišoval na siedmom mieste s takmer päťminútovým mankom.