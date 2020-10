Médiá sa pustili do Realu Madrid: Katastrofa! Zlé Zidanove rozhodnutia

Tento Real Madrid je katastrofa. A môže byť ešte väčšia, lebo sa blíži El Clásico...

Týmito slovami charakterizoval stredajšie dianie na Štadióne Alfréda di Stéfana redaktor denníka Marca. Trinásťnásobný šampión Ligy majstrov v úvodnom súboji nového ročníka milionárskej súťaže doma prehral s ukrajinským Šachtarom Doneck 2:3, keď po prvom polčase prehrával už 0:3. Pritom súper pricestoval do španielskej metropoly bez siedmich hráčov základnej zostavy, ktorí sa buď zotavujú z koronavírusu alebo museli zostať v karanténe.

V zostave ukrajinského šampióna bolo sedem hráčov do 21 rokov, napriek tomu si hostia v rozpätí štrnástich minút prvého polčasu utvorili trojgólový náskok. Radosť mladíkov po góloch Tetého, Manora Solomona a vlastencovi Raphaela Varana zrkadlila šok v ich tvárach, lebo s takým niečím vôbec nerátali. Tri góly na vlastnom ihrisku v Lige majstrov dostal Real Madrid predtým naposledy v roku 2000 od Bayernu Mníchov. V druhom polčase sa "Los Blancos" nadýchli k stíhacej jazde, ale stihli streliť len dva góly v podaní Luku Modriča a Viníciusa Júniora. Vlastne pridali ešte jeden, ale vyrovnávajúci zásah Federica Valverdeho v druhej minúte nadstaveného času neplatil pre postavenie mimo hry.

"Keď dostaneme za polčas doma tri góly, k tomu sa ani nedá nič povedať. Zlý zápas a ťažká noc. Mrzí ma, čo sa stalo, a som za to plne zodpovedný. Nehrali sme dobre a je to moja chyba," priznal tréner Realu Madrid Zinedine Zidane.

Na rozdiel od francúzskej legendy sa jeho náprotivok Portugalčan Luis Castro po zápase usmieval. "Vedeli sme, čo môžeme od Realu očakávať a tomu sme prispôsobili taktiku. Hráči to zvládli fantasticky. Boli sme ako jeden muž od úvodného až po záverečný hvizd. Za stavu 3:2 sme očami tlačili čas, aby sa poponáhľal. Urputne sme bránili a nakoniec aj ubránili víťazstvo," vyhlásil Castro.

Aj Realu Madrid chýbalo niekoľko hráčov vrátane kapitána Sergia Ramosa či pravého beka Daniho Carvajala. Až v druhom polčase sa na trávniku objavili ostrieľaní borci - útočník Karim Benzema či stredopoliar Toni Kroos, lebo ich tréner chcel šetriť na sobotňajšie El Clásico na trávniku FC Barcelona. Tento trénerov kalkul bol však chybné riešenie situácie. "Nemali sme dobrý štart do zápasu, akoby nám chýbalo sebavedomie. V druhom polčase sme sa zlepšili, ale nestačilo to. Nesmieme strácať čas lamentovaním a posunúť sa k lepším výkonom. Ďalší zápas je tu už čo nevidieť," zhodnotil Luka Modrič.

Špecializovaný portál Goal.com si všimol zaujímavý fakt: Real Madrid bez Sergia Ramosa v zostave prehral šesť z posledných siedmich zápasov v Lige majstrov vrátane domáceho debaklu s Ajaxom Amsterdam (1:4) v osemfinále play-off ročníka 2018/2019. "Biely balet" sa zrejme opäť ocitol v kríze, keďže doma zakopol aj minulú sobotu v La Lige s nováčikom z Cádizu (0:1). "Zlé Zidanove rozhodnutia, mladíci, ktorí sa nezlepšujú, absentujúci Hazard v zostave a najmä žiadne letné posily," zhrnul súčasný stav v kráľovskom veľkoklube denník AS.

Prezident Florentino Pérez síce ako tradične šiel po zápase za hráčmi do šatne, ale tentoraz sa zdržal len krátko a povedal im len pár slov. "Nebolo to potrebné, všetkým bolo jasné, čo chce povedať. Lídri Realu nezvládli po Cádize druhý zápas v rozpätí štyroch dní a Zidanov projekt začína byť v ohrození. Ešte že absencia divákov na tribúnach nevystupňovala tlak do maxima," napísala Marca.