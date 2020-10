Poslanci posunuli novelu do ďalšieho čítania: Budú sa kvóty pre slovenskú hudbu v rádiách rátať inak?

Výpočet týkajúci sa kvót pre slovenské hudobné diela vo vysielaní rádií by sa mohol zmeniť, podiel by sa mohol po novom rátať z času vysielania medzi 6.00 h a 24.00 h.

Vyplýva to z novely zákona o vysielaní a retransmisii z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Okrem iného by mala novela zjednodušiť vysielanie reklamy a sponzoringu, rovnako by mala upraviť licenčné konanie. "Cieľom navrhovanej právnej úpravy je deregulácia právneho prostredia rozhlasového vysielania, ktorá umožní transformáciu a konsolidáciu trhu, a teda umožní rádiám mať viacero programových služieb a lepšie využívanie frekvenčného spektra," priblížil rezort kultúry.

V prípade kvót pre slovenské hudobné diela by sa mala zmena týkať výpočtu podielu zákonom stanoveného percenta vo vysielaní (25 percent pre súkromné rádiá, 35 percent pre rádiá RTVS). Navrhuje sa, aby sa uvedený percentuálny podiel nepočítal z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac, ale z času, v rámci ktorého sa zarátavajú slovenské skladby do stanoveného podielu, teda medzi 6.00 h a 24.00 h.

Ďalšie zmeny sa majú týkať podielu reklamy v rozhlasovom vysielaní. Do maximálneho času denného vysielania, ktorý môže byť vyplnený reklamou - 20 percent v prípade súkromných rádií a tri percentá vo vysielaní rozhlasových služieb RTVS, by sa nemalo započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku. Zmeny sa majú týkať aj označenia sponzoringu programu či umiestňovania produktov v programe, po novom by ich už rádiá nemuseli uvádzať na začiatku i na konci, ale len na začiatku, alebo len na konci programu.

MK navrhuje tiež vypustiť obmedzenie počtu licencií na vysielanie rozhlasových programových služieb, ktoré možno udeliť podľa zákona. Rovnako sa návrh týka prevodu licencie, ktorý má pri dodržaní tých istých podmienok, ako pri udelení licencie, umožniť transparentný vstup nových subjektov/investorov do existujúcich štruktúr redakcií vysielateľov, ak s takýmto prevodom bude súhlasiť Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). "Tento spôsob umožní zachovať vybudovanú infraštruktúru rádia alebo televízie vrátane existujúcich pracovných miest," tvrdí MK. Prevod licencie by mal byť možný len pri zlúčení spoločností alebo pri predaji podniku, alebo jeho časti, ale výlučne len s činnosťou vysielania programovej služby, teda výlučne s redakciou, respektíve technickým a personálnym zabezpečením vysielania danej programovej služby.

Novela má tiež umožniť pridelenie frekvencie pre RTVS, pokiaľ si ju verejnoprávny vysielateľ sám skoordinuje, aj skôr ako po dvoch rokoch. Zároveň by sa malo vypustiť obmedzenie šírenia programovej služby vo viacerých miestnych multiplexoch. Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od januára 2021.