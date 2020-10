Na koronavírus bol pozitívne testovaný minister zdravotníctva: Nastúpil do domácej karantény

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn bol v stredu popoludní pozitívne testovaný na prítomnosť nového druhu koronavírusu.

Oznámil to jeho hovorca Hanno Kautz s tým, že minister okamžite nastúpil do domácej karantény, informuje denník Süddeutsche Zeitung (SZ). Spahn má zatiaľ pociťuje len symptómy prechladnutia, uviedol hovorca s tým, že všetky osoby, s ktorými bol minister v kontakte, sú informované o tom, že testy uňho preukázali nákazu koronavírusom SARS-CoV-2.

Ministri spolkovej vlády však nemusia byť v karanténe, hoci sa Spahn v stredu zúčastnil na jej zasadnutí. Hovorca vlády to zdôvodnil tým, že kabinet rokuje v súlade s hygienickými a ďalšími pravidlami, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby karanténa ďalších alebo dokonca všetkých účastníkov zasadaní nebola nevyhnutná ani v prípade, ak na ne príde osoba, ktorá mala neskôr pozitívny výsledok testu. V dôsledku nákazy či kontaktu s infikovaným sa do karantény museli uchýliť v poslednom čase viacerí vrcholní nemeckí politici, pripomína SZ. Uplynulú sobotu nastúpil do izolácie nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, pretože jeden z jeho ochrankárov mal pozitívny výsledok testu na nový koronavírus. Steinmeier mal medzičasom už dva negatívne testy.

Od pondelka je v karanténe spolkový minister práce Hubertus Heil a koncom septembra tak museli spraviť i minister zahraničných vecí Heiko Maas a šéf rezortu hospodárstva Peter Altmaier. Kancelárka Angela Merkelová bola v dvojtýždňovej karanténe už počas prvej vlny pandémie COVID-19 v marci po tom, čo ju očkoval lekár, u ktorého sa krátko nato potvrdila nákaza.