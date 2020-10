Tajná dohoda zosnulého Gotta († 80) s muzikantom Krajčom: Spevák až teraz prezradil podrobnosti

Presne pred tromi týždňami sme si pripomenuli smutnú udalosť - rok od smrti velikána českej i slovenskej hudobnej scény Karla Gotta († 80).

Jedna z jeho posledných spoluprác bola so zakladateľom hudobnej skupiny Kryštof Richardom Krajčom (43), s ktorým nahral jeden z posledných hitov Srdce nehasnou. Krajčo však prekvapil správou, že to nebola ich jediná spolupráca. Dvaja speváci sa totiž dohodli na nahratí spoločného dueta, ktoré má vyjsť na Vianoce rok po smrti maestra. Zdá sa, akoby sa Gott svojimi poslednými skladbami už pomaly lúčil s týmto svetom.

Pieseň Ta pravá bola spevákovou vďakou svojej manželke Ivane a celej rodine za spoločné roky a šťastné chvíle, ktoré spolu prežili. Být stále mlád s Leošom Marešom bolo Gottovo ohliadnutie sa za svojím pestrým životom a kariérou. No a dueto Karla Gotta s dcérou Charlotte mnohí považovali za jeho rozlúčku s dcérou. Singel Srdce nehasnou, ktorý vyšiel v máji minulého roka, vznikol v spolupráci so spevákom Richardom Krajčom a oči Gottových fanúšikov zanechal plné sĺz.

V českej relácii Showtime Krajčo prezradil, ako to vlastne bolo s ich spoluprácou. Prvá pieseň, s ktorou za Gottom prišiel, prekvapivo nebola Srdce nehasnou, ale autorské vianočné dueto, ktoré s ním chcel aj naspievať. „Karlovi sa to zapáčilo a po týždni mi s Ivankou volali, či by som okrem toho neskúsil napísať pieseň pre neho a Charlotte,“ odhalil spevák zákulisie ich spolupráce. A tak vznikla rozlúčková pieseň, ktorú už dnes Gottovi fanúšikovia veľmi dobre poznajú.

Cez sviatky s fanúšikmi

Vianočné dueto tak na istý čas zostalo v šuplíku a medzi hudobníkmi vznikla dohoda. „S Karlom sme sa dohodli, že urobíme Srdce nehasnou a toto dám von rok po tom, čo tu s nami nebude, aby vlastne trávil ďalšie Vianoce s nami,“ informuje Krajčo o Gottovom zámere. Medzi spevákmi tak vzniklo priateľstvo, ktoré postavili na vzájomnej dôvere.

Dohodli sa aj na nakrútení klipu k piesni, ktorý zrežírovala Krajčova manželka Karin Babinská. „Objavia sa v ňom tiež Iva Janžurová, Alois Švehlík, Pavel Rímský, Lucie Štěpánková,“ prezradila. Maestro totiž vyjadril záujem, aby v klipe vystúpili ľudia, ktorých má on rád a ktorých si váži. Už 5. novembra tak môžeme očakávať ďalší Gottov večný hit.