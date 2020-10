Samosprávam vo Zvolenskom okrese chýbajú oficiálne informácie o plošnom testovaní: Všetko vieme len z tlačoviek

Niektoré samosprávy vo Zvolenskom okrese zatiaľ nemajú o celoplošnom testovaní ľudí na ochorenie COVID-19 žiadne oficiálne informácie.

"Zatiaľ nás nekontaktovali ani z Ministerstva obrany SR, poznatky čerpáme len z medializovaných informácií," uviedol v stredu pre TASR starosta obce Očová Ján Senko.

Ako dodal, pre nedostatok informácií nepozná bližšie požiadavky štátu na samosprávu z finančnej, personálnej či administratívnej oblasti.

Rovnako je na tom aj primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová. "Všetko vieme len z tlačoviek. Aj napriek tomu však hľadáme dobrovoľníkov, sumarizujeme potrebné výdavky na požadované technické vybavenie a čakáme na ďalšie informácie," zhrnula. "Keďže na takéto niečo nemáme v rozpočte vyčlenené výdavky, potrebujeme vedieť, v akej výške a kedy to bude štát refundovať," doplnila s tým, že samospráva má veľa otázok, na ktoré nemá odpoveď.

Odpovedať na otázky TASR o celoplošnom testovaní ľudí na nový koronavírus nevedela ani starostka obce Zvolenská Slatina Mária Klimentová. "Okrem informácií v médiách, ktoré nie sú presné ani určité, zatiaľ nemáme žiadne konkrétne informácie, čo bude potrebné zo strany obce v súvislosti s celoplošným testovaním zabezpečiť," ukončila.

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Premiér Igor Matovič zároveň však hovorí o povinnej karanténe pre tých, ktorí sa nezúčastnia. Testovanie sa nemá týkať všetkých, majú platiť výnimky. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje dobrovoľné plošné testovanie. Myslí si však, že ak bude niekto sankcionovaný za neúčasť na plošnom testovaní, tak to neznamená dobrovoľnosť.