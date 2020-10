Známy magazín zaradil Šarapovovú do dvoch rebríčkov: Medzi najbohatšími Ruskami i Američankami

Ktovie, čo známy magazín Forbes viedlo k tomu, že bývalý svetovú jednotku Mariu Šarapovovú (33) zaradil do zoznamu najbohatších v dvoch krajinách, v Rusku i USA.

Nečudo, že si to všimli aj ruské médiá a sociálne siete a hneď začali písať o nej, že už je z Rusky Američanka.

Forbes nedávno zverejnil ďalší zoznam najbohatších. Tentoraz ho urobil zo žien do 40 rokov, pričom o poradí rozhodovala nielen suma na ich bankových účtoch, ale aj to, ako k tým prachom prišli. Ženy v rebríčku dostali body od 1 do 10. Jeden tá, ktorá peniaze iba zdedila, 10 tá, ktorá ich zarobila vlastnou prácou. Šarapovová získala 9 bodov.

A tak sa v tomto poradí ocitla aj víťazka piatich grandslamových turnajov, ktorá sa narodila v Ruska, ale od šiestich rokov žije v USA. Každý pozná jej príbeh: Maria sa narodila v sibírskom mestečku Nagaň, kam sa jej rodičia Jelena a Jurij presťahovali z bieloruského mestečka Homeľ pred jej narodením z obáv pred následkami černobyľskej havárie. Homeľ leží 50 km od atómovej elektrárne...

Keď mala 6 rokov zúčastnila sa v Moskve na turnaji, kde ju videla Martina Navrátilová a navigovala otca do Bollettieriho akadémie. Jej majetok má hodnotu 200 mil. dolárov (170 mil. eur) a získala ho nielen tenisom. Najznámejšou podnikateľskou aktivitou „ruskej sirény“, ako tenistku pre jej hlasné výkriky pri úderoch prezývajú, sú sladkosti značky Sugarpova. V americkom rebríčku jej patrí 87. miesto, v tom ruskom je 56.