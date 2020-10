Michaelova žena, deti a svokra boli ubité palicou na smrť: Zvrat v prípade po 21 rokoch, rodina je zúfalá

Najväčší prípad, aký kedy polícia z južného Walesu riešila. Mandy Power († 34), jej mama Doris Dawson († 80) a dcérky Katie († 10) a Emily († 8) boli zavraždené v ich dome v meste Clydach v roku 1999.

Za ich smrť bol až v roku 2006 právoplatne odsúdený bývalý stavbár David Morris, za mrežami by mal stráviť minimálne 32 rokov. Starenku Doris, ktorá bola vo svojom vysokom veku pripútaná na lôžko, dobil tyčou zo sklolaminátu. Následne domov prišli Mandy s dcérami. Morris ženu sexuálne napadol a zabil, neskôr tyčou ubil do hlavy aj jej dcéry. Vrah následne umyl svoje oblečenie v sprche a potom v dome založil oheň na viacerých miestach, aby zakryl stopy. Keď hasiči prišli, našli v predsieni domu naukladané telá obetí.

Na mieste sa našla zakrvavená zlatá retiazka patriaca Morrisovi. Potvrdil, že je jeho, ale tvrdil, že ju musel v dome stratiť keď tam bol na káve s Mandy. Vyšetrovanie ohavného činu trvalo roky, odtlačky prstov totiž vyšetrovateľov najprv chybne zaviedli k policajtke Alison Lewis, ktorá bola milenkou Mandy. Vyšetrovali tiež jej manžela a jeho brata. Obaja sú policajti a vzniklo podozrenie, že čin kryli. Avšak v roku 2002 bol z vraždy usvedčený Morris, neskôr rozsudok zrušili, no znovu ho odsúdili v roku 2006. Ako píše Mirror, teraz sa však objavili nové podozrenia, či za mrežami sedí správny človek.

Pre investigatívny program televízie BBC 21 rokov od otrasnej vražde prvýkrát prehovoril Michael Power, ktorý bol manželom Mandy od roku 1986 a otcom jej dcér. V čase hrôzy už pár netvorili. ,,Bolo to trýznivých 21 rokov pre mňa a moju rodinu. Nikdy som nemal potrebu dať verejné vyhlásenie, lebo mi to umožňovalo smútiť v súkromí, ale teraz cítim, že musím aj za rodinu Powerovcov prehovoriť. Moje dievčatá mi chýbajú každý deň a neprejde deň, aby som na ne nemyslel. Čas nie je dokonalý liečiteľ, to som už zistil. Mám skvelú rodinu, ktorá rešpektovala moje priania počas trúchlenia. Nezlepšuje sa to. Oba procesy skončili rovnakým verdiktom a my ako rodina veríme, že to bolo správne rozhodnutie,“ vyjadril sa.

Pozostalí po Mandy, jej mame a dcérach, zverejnili spoločné stanovisko. ,,Ako rodina sme na súde každý pojednávací deň počúvali všetky dôkazy proti Morrisovi a nemáme žiadne pochybnosťami, že za mrežami skončila tá správna osoba. Je pre nás skľučujúce počúvať názory ľudí, ktorí tvrdia, že je nevinný. Každý deň žijeme so zlomeným srdcom po strate našich blízkych,“ píše rodina. ,,Katie a Emily mali len 10 a 8 rokov, keď boli zavraždené a nikdy nedostali šancu vyrásť a mať vlastné rodiny, narozdiel od Morrisa, ktorá má právo vidieť svoje deti a vnukov. Vždy sme boli odhodlaní za našu rodinu bojovať, nečakali sme však, že budeme bojovať až 21 rokov,“ odkázali.