Úspešná razia na východe: NAKA zadržala drogy za desaťtisíce, obvinila dvoch mužov

Národná kriminálna agentúra (NAKA) pri protidrogovej akcii s krycím názvom Dispečér na východe Slovenska zadržala dve osoby, ktoré už vyšetrovateľ obvinil. Polícia zaistila aj drogy za desaťtisíce eur. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Zadržaných, 48-ročného Radoslava F. a 28-ročného Martina Cz., vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. "Radoslav mal opakovane zadovažovať najmä marihuanu a pervitín. Spoločne s Martinom mali drogy prechovávať, distribuovať a predávať," spresnil Slivka. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvinených, ktorý je už spolu so spisovým materiálom u prokurátora.

Polícia má k dispozícii aj predbežné výsledky z kriminalistického laboratória. Takmer zo 130 gramov zaistenej marihuany by bolo možné pripraviť približne 800 dávok, ktoré by mohli predať za 900 až 1 400 eur. Takmer z 300 gramov pervitínu by podľa polície mohli navážiť približne 600 dávok a zarobiť na nich 14 800 až 29 600 eur. "Ďalší zaistený rastlinný a kryštalický materiál ešte skúmame. Medzi zaistenými vecami bola okrem šišiek marihuany zelená sušina rôznej hmotnosti a rôzne množstvá ďalšej bielej kryštalickej látky, ale aj viac ako 400 kusov tabliet rôzneho tvaru, veľkosti a farby," poznamenal Slivka.

Polícia pri domových prehliadkach zaistila tiež predmety na užívanie drog, peňažnú hotovosť, mobily či rôzne technické prostriedky na spracovávanie a uchovávanie dát, ich prenos cez internet a pamäťové nosiče.