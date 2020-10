Jakub Sylvestr podpísal zaujímavý kontrakt: Čaká ho exotika

Zaujímavý smer nabrala hráčska kariéra slovenského futbalového útočníka Jakuba Sylvestra (31).

Banskobystrický rodák totiž mieri do Indie. Ako informuje oficiálny web tamojšej Super League, slovenský futbalista podpísal zmluvu na jeden rok s klubom Chennaiyin FC. Nová sezóna v Indii sa začne v druhej polovici novembra 2020.

"Mám veľkú radosť z toho, že som podpísal zmluvu s týmto klubom a premiérovo si zahrám v Indii. Je to pre mňa nové dobrodružstvo - nový kontinent, nová rodina, nový životný štýl a futbal počas života v bubline. Už sa teším na pôsobenie v regióne Boa. Pokúsim sa urobiť maximum, aby náš tím uspel," povedal Jakub Sylvestr na webe Super League.

Jakub Sylvestr počas doterajšej kariéry vystriedal hneď niekoľko krajín. Okrem Slovenska hral aj v Chorvátsku, Nemecku, Dánsku a ostatné dva roky strávil v Izraeli. V reprezentácii SR odohral šesť duelov, naposledy sa v národnom tíme objavil v roku 2014. Jeho hlavným koučom sa stal rumunský rodák s maďarským pôvodom Csaba László, ktorý na Slovensku viedol Dunajskú Stredu.

"Jakub dodá nášmu tímu potrebnú šírku. V ostatných rokoch je to dobrý zakončovateľ. Verím, že v Indii sa mu zapáči a bude sa mu tu dariť. Teším sa na to, že so spoluhráčmi pred súperovou bránkou ukáže mnoho zo svojho umenia," povedal Csaba László.