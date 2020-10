Mladá žena († 24) si dohodla rande cez Tinder: Koniec ako z tej najdesivejšej nočnej mory!

Rande sa pre mladú Američanku skončilo tragicky!

Sydney Loofe († 24) si dohodla schôdzku prostredníctvom zoznamovacej aplikácie Tinder. Ani len netušila, že práve to ju bude stáť jej mladý život. Na rande starostlivo pripravila a pred odchodom z domu na Snapchat poslala fotku so slovami, z ktorých mrazí. "Pripravená na moje rande," znel jej posledný odkaz pred smrťou.

Dievčina sa však zo schôdzky nevrátila a polícia ju vyhlásila za nezvestnú. Až po dvoch týždňoch intenzívneho pátrania našli jej mŕtve telo, informuje britský denník The Sun. V putách skončila žena Bailey Boswell (25), ktorá si cez aplikáciu so Sydney dohodla rande a jej partner Aubrey Trail (53). Keď si po nich prišli muži zákona, boli na úteku. Po troch rokoch od brutálnej smrti mladej ženy padol rozsudok. Bailey Boswell a Aubrey Trail uznal súd vinnými z vraždy prvého stupňa a zo zneúctenia mŕtveho tela.

Na povrch vyplávali horové detaily smrti úbohej ženy. Ako informuje portál people.com, vražda mala prebehnúť rýchlo. Sydney totiž bola už na telefóne nedostupná 24 minút po tom, ako vošla do bytu, kam ju cez zoznamovaciu aplikáciu páchatelia nalákali. Po vražde vzali do rúk pílu a jej mŕtve telo rozrezali na 13 kusov. Jej pozostatky zabalili do plastových vriec a rozhádzali po okraji cesty. Odsúdený pár ešte čaká na svoje tresty, obom však hrozí doživotie alebo aj trest smrti.