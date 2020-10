Členovia gréckej zločineckej organizácie na slobode! Na odvolací verdikt si ešte počkajú

Žalobkyňa v procese s členmi gréckej neonacistickej strany Zlatý úsvit Adamantia Ikonomová v pondelok navrhla, aby všetci jej bývalí poslanci odsúdení za vedenie zločineckej organizácie alebo členstvo v nej mohli zostať na slobode až do verdiktu odvolacieho súdu.

Informovala o tom agentúra AP. Prokurátorka svoj návrh zdôvodnila tým, že je málo pravdepodobné, že by sa po prepustení pokúsili o útek alebo by sa dopustili opätovného priestupku. Poukázala pritom na fakt, že takmer nikto z nich nemá záznamy v trestnom registri.

Súd by mal o odporúčaní prokurátorky rozhodnúť najneskôr v utorok ráno. Ak návrh prejde, bývalí poslanci gréckeho parlamentu by až do ukončenia odvolacieho konania zostali na slobode, avšak za vopred stanovených podmienok. Odvolací proces však môže trvať niekoľko rokov, pripomína AP.

Podľa gréckeho webu Ekathimerini sa návrh týka odsúdených na viac ako desať rokov odňatia slobody. Nevzťahuje sa však na Jorgosa Rupakiasa, ktorý bol odsúdený na doživotie za to, že v roku 2013 na smrť dobodal 34-ročného antifašistického rapera Pavlosa Fyssasa.

Zakladateľa a lídra neonacistickej strany Nikosa Michaloliakosa spolu s piatimi ďalšími členmi vedenia strany odsúdili minulú stredu na 13 rokov väzenia, šiesteho člena na desať rokov väzenia. Usvedčili ich z vedenia zločineckej organizácie, ktorú neprávom prezentovali ako legitímny politický subjekt.

Súd zároveň odsúdil aj 11 ďalších členov Zlatého úsvitu, bývalých poslancov gréckeho parlamentu, za členstvo v zločineckej organizácii na tresty odňatia slobody v trvaní od päť do sedem rokov.