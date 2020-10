Rodina zosnulej Linh († 18), ktorú usmrtilo auto Kralevich: Zarážajúce správanie missky mesiac po nehode

Prešiel už takmer mesiac, no slová ľútosti nepočuli! Luxusné auto missky a podnikateľky Daniely Kralevich (35) usmrtilo v septembri nevinnú študentku.

Pod kolesami vozidla na priechode pre chodcov totiž skončila krásna Linh († 18). Jej rodina sa stále nedokáže spamätať z tejto obrovskej straty. Neprejde deň, aby na svoju milovanú Linh nemysleli. Od osudného momentu ubehlo už 29 dní a po Kralevich sa akoby zľahla zem. Nikto ju nevidel a nie je jasné, kde sa zdržiava. Isté však je, že pozostalí sa doteraz nedočkali ospravedlnenia...

Obrovská tragédia sa odohrala na frekventovanej ulici v našom hlavnom meste. Cez priechod pre chodcov išla usmievavá študentka s vietnamskými koreňmi Linh († 18). Vtedy ešte netušila, že to je, bohužiaľ, jej posledný deň v živote. Na ceste sa totiž objavilo auto známej podnikateľky Kralevich, ktoré mala šoférovať. Vozidlo vrazilo do dievčiny, ktorá na mieste podľahla vážnym zraneniam. Od toho dňa sa rodine dievčaťa zrútil svet, viackrát sa vrátili na miesto nešťastia a so slzami v očiach sa lúčili s Linh.

Ešte v ten deň skončila Kralevich v nemocnici, ktorú však opustila a odvtedy o nej nikto nič nevie. Zarážajúci je pritom fakt, že sa rodina Linh doteraz nedočkala ospravedlnenia. Missku nepochybne táto tragédia psychicky položila, no pozostalí čakali aspoň nejaký náznak ľútosti. „Ani náhodou sa rodine neozvala,“ napísal včera Novému Času predseda Vietnamskej komunity v Bratislave Nguyen Kim Dang.

Vodičák stále má

A hoci prešlo od nehody už mnoho dní, podľa informácií Nového Času má Kralevich stále vodičák. „V súčasnej dobe je uvedená dopravná nehoda v štádiu vyšetrovania, obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo. K jednotlivým úkonom vykonaným v rámci vyšetrovania nie je vzhľadom na stav trestného konania možné sa v súčasnosti vyjadriť, keďže prípravné konanie je konaním neverejným,“ povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Veronika Slamková.