Najdrahší gólman s ďalším kiksom: Čo na to tréner Lampard?

Španielsky futbalový brankára Kepa Arrizabalaga (26) opäť raz kiksoval. Gólman Chelsea sa podpísal chybou pod remízu 3:3 so Southamptonom v zápase 5. kola anglickej Premier League.

V 57. min za stavu 2:1 pre Chelsea zle odhadol situáciu a súper aj vďaka jeho chybe vyrovnal. Francúzsky stopér Zouma mu nedôrazne prihral, Kepa, ktorý vybehol proti Che Adamsovi, loptu minul a hosťujúci útočník aj s trochou šťastia vyrovnal.

Kouč Chelsea sa ale španielskeho brankára po zápase zastal. "Musí to ustáť. To je súčasť našej práce, keď robíme šport na špičkovej úrovni a všetci nás sledujú. Je to veľmi konkurenčné prostredie a byť brankárom znamená vedieť sa vyrovnať s takými momentmi. To platí aj pre Kepu. Musí sa s tým vyrovnať a ja aj hráči ho podporíme," citoval klubový web Franka Lamparda.

Chelsea urobila v lete 2018 z Kepu, ktorý v londýnskom klube neurobil zďaleka prvý kiks, najdrahšieho gólmana sveta. Za Španiela zaplatil Bilbau 80 miliónov eur.