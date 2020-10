Belohorcová s manželom spriadajú veľké plány: Nový biznis v Malage!

Zuzana Belohorcová (44) a jej rodina majú za sebou životnú zmenu. Po tom, čo si bývalá moderátorka pobalila kufre a spoločne s dcérou Salmou (10) a so synom Neviom (6) ešte na konci augusta opustili slnečné Miami, sa teraz tešia z nového domova v španielskej Malage.

K trojici sa len pred pár dňami pridal aj jej manžel Vlasta Hájek (45), ktorý ihneď začal rozmýšľať nad biznis plánom.

Belohorcová sa s deťmi premiestnila do španielskej Malagy. Do Európy za nimi už priletel aj jej manžel Hájek. Ten V Amerike zotrval ešte do minulého týždňa, aby vybavil posledné záležitosti okolo domu, ktorý na Floride majú a predávajú ho. Dvojica, ktorá sa netajila tým, že po príchode do Španielska chce otvoriť menší podnik, tak po prílete Vlasty do Malagy začala na svojom sne aj pracovať.

„Užívame si nové miesto pre život a popritom hľadáme našu novú základňu,“ zverila sa Belohorcová. Tá ešte vo videu zo spoločného obeda dodala, že si predstavujú riadiť fungujúci podnik pri pláži, kde by bol aj dídžej, párty a skvelý výhľad na more.