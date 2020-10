Najlepší čas kola ako darček pre brata: Vlhová mala v Rakúsku o motiváciu navyše

Konečne prelomila aj ľadovcovú bariéru! Slovenskej lyžiarskej hviezde Petre Vlhovej sa v Söldene nikdy nedarilo tak, ako by si želala. Až doteraz!

V roku 2020 sa konečne aj v tomto zimnom stredisku prepracovala na stupne.Vzácnu trofej však nezaradila do svojej vitríny, ale na druhý deň ráno ju venovala najlepšiemu bratovi na svete. Boris Vlha, ktorý ju sprevádza na každých pretekoch, oslavoval 29. narodeniny.

„Nemôžem si priať lepšieho brata ako si Ty. Dnes je Tvoj deň a ja som šťastná, že som Ti mohla dať aspoň nejaký darček. Všetko len to najlepšie, Borko,“ napísala Peťa na svojom facebookovom profile k fotografii z nedeľných raňajok sestry a brata.

V Söldene to v sobotu chvíľu vyzeralo, že Petra napodobní svoje výsledky z minulých rokov v ouvertúre Svetového pohára. V druhom však predviedla jazdu hodnú majsterky sveta v obrovskom slalome. „Samozrejme, že by som po prvom kole brala takéto umiestnenie... Ale také veci sa dopredu nehovoria. Sústredila som sa na svoj výkon, aby som stiahla zo straty čo najviac,“ priznala v cieli do kamier RTVS ľutujúc jazdu z prvého kola. „Po prvom kole som bola na seba nahnevaná a v druhom som sa snažila zmeniť mentálny prístup. Technicky som nešla zle, ale veľa som brzdila. To som sa snažila zmeniť, pustiť to tak, ako jazdím na tréningu. Cítim sa silná, preto ma prvé kolo hnevalo,“ dodala Petra, ktorej maximom v Söldene bola 8. pozícia z októbra 2016.

Po skvelom štarte ju nečaká žiaden oddych. „Zostávam tri dni trénovať v Söldene, sú tu super podmienky. Potom pôjdem na chvíľku domov a koncom októbra ideme trénovať do fínskeho Levi, odtiaľ na preteky do Rakúska a potom späť do Fínska,“ prezradila svoj program Slovenka, ktorá v novej sezóne obhajuje dva malé krištáľové glóbusy v slalome a paralelných disciplínach. Najbližší súťažný štart ju čaká v piatok 13. novembra, a to paralelný obrovský slalom v rakúskom Lechu am Arlberg.

Petra Vlhová a jej umiestnenia v rakúskom stredisku:

2020: 3. miesto

2019: 17. miesto

2018: nedokončila 2. kolo

2017: 16. miesto

2016: 8. miesto

2015: nedokončila 1. kolo

2014: nedokončila 1. kolo