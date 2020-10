Exministerka Laššáková: Ľudia z kultúry majú po siedmich mesiacoch na účtoch nulu

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a exministerka kultúry Ľubica Laššáková (nezaradená) upozornila, že umelci majú po siedmich mesiacoch od vypuknutia pandémie nového koronavírusu na svojich účtoch nulu.

Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽANO) tvrdí, že ľudia, ktorí požiadali o pomoc z Fondu na podporu umenia, dostanú peniaze do konca roka. Uviedli to v diskusnej relácii V politike televízie TA3.

Laššáková by bola za helikoptérové peniaze ako pomoc pre kultúru v čase pandémie, ktoré pomohli kultúre napríklad v Českej republike. Milanová podotkla, že v Čechách schéma nebola nastavená dobre. Česi alokovali 900 miliónov českých korún a vyčerpalo sa 126 miliónov. "Baviť sa o akejkoľvek efektívnej pomoci v tomto prípade je neznalosť tejto problematiky alebo celého sektora," povedala ministerka.

Exministerka tiež zazlievala Milanovej, že Výbor NR SR pre kultúru a médiá prijal uznesenie, ktorým chcel, aby sa vytvoril medzirezortný výbor pre plán obnovy kultúry. "Vláda ho absolútne neprijala na vedomie, vôbec o ňom nerokovala. Zmietli to zo stola. To považujem za vzťah celej vlády ku kultúre a vzťah vlády k vlastnej ministerke," hovorí Laššáková. Precedens o tom, že by výbory NR SR mali dávať úlohy vláde nie je zvyčajný až neštandardný, uviedla na margo toho Milanová. Dodala, že podpora vlády voči nej je absolútna.

Kultúra je podľa Laššákovej všade a ak by nebola, boli by ľudia ako v pralese. Exministerka chce tiež zistiť, koľko ľudí muselo opustiť kultúrny sektor. Šéfka rezortu kultúry hovorí, že ministerstvo rozbieha projekty. Spolupracovať bude napríklad aj s RTVS, aby sa kultúrne inštitúcie dostali k divákom.