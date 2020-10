V Česku rapídne pribúda počet hospitalizovaných pacientov: Nevyhli sa ani rastu úmrtí

V Česku podľa denného počtu nárastu potvrdených prípadov koronavírusu ďalej stúpa počet hospitalizovaných a zosnulých s preukázaným ochorením COVID-19.

Počet úmrtí sa od ranných údajov zvýšil o 55 na celkových 1338. Polovica úmrtí pripadá na október, dnes zatiaľ zomrelo 21 ľudí. Hospitalizovaných bolo v piatok podľa dát ministerstva zdravotníctva 3415 ľudí, o 295 viac ako vo štvrtok, vo vážnom stave ich bolo 596, o 45 viac.

Dnes pribudlo v Česku zatiaľ 4308 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, o 1360 menej ako v rovnakom čase v piatok. Cez víkend sa ale zvyčajne menej testuje. V piatok laboratória v Česku vyhodnotili rekordných 37 825 testov, doterajšie maximum zo stredy bolo zhruba o 3000 nižšie. Pozitívnych testov bolo v piatok 29,36%.

Minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO) v piatok na tlačovej konferencii povedal, že hranica, na ktorú sa ČR potrebuje dostať, je podiel pod 10% pozitívnych zo všetkých denných testov.

Podľa Prymula budú nakazení pribúdať ešte desať dní až dva týždne. Odborníci uvádzajú, že do nemocníc sa dostanú asi 3 - 4% nakazených, z nich asi 20% bude vo vážnom stave. Čas od diagnózy do vážnych príznakov, ktoré hospitalizáciu vyžadujú, je medzi týždňom a desiatimi dňami. Koordinátor intenzívnej starostlivosti v krajine Vladimír Černý v piatok vyhlásil, že najbližší týždne budú pre české zdravotníctvo mimoriadne ťažké, veľmi náročné predovšetkým pre zdravotníkov, kolaps systému ale nehrozí.

"Ten budúci týždeň bude ešte relatívne v pokoji, ale tých nasledujúcich 14 dní áno, tie kritické budú," uviedol Prymula vo videu na twitteri. Podarilo sa ale podľa neho výrazne zvýšiť kapacitu lôžok v bežnom režime, a to z 5000 na 10 000, a tiež aj ventilovaných lôžok z 1000 takmer na 1500. "Takže myslím si, že túto fázu by sme mali prestáť bez nejakých veľkých problémov. To úzke miesto je personál, robíme všetko preto, aby sme mali aj dosť personálu, "dodal.

Počet zosnulých sa za október zdvojnásobil. Minister zdravotníctva dnes podotkol, že ak by vláda nechala epidémiu prebehnúť bez opatrení, mohlo by ich byť až okolo 30 000. "Keď vezmeme počet úmrtí na chrípku, tak sa dostaneme niekam na 1900 za rok, nech robíme nejaké opatrenia, alebo nerobíme," uviedol, prečo kvôli chrípke nie je potrebné prijímať reštriktívne opatrenia. "To je ten hlavný problém. Preto tie opatrenia robíme a je logické, že keď sme ich urobili veľmi tvrdé v prvej vlne, tak tu boli len nízke stovky zosnulých. V tejto chvíli na tom budeme horšie, ale stále sú to výrazne nižšie čísla, než keby sme nerobili nič," povedal v ďalšom príspevku na twitteri.

V celom Česku kvôli nepriaznivému vývoju epidémie koronavírusu platia od stredy sprísnené protiepidemické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančné výučbu okrem tried pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary, kluby, zakázané sú kultúrne i športové podujatia. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Ďalšie opatrenia v najbližších dňoch nebudú, povedal v piatok Prymula.