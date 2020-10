Dôchodca predvádza umenie ako z iného sveta: Jeho halloweenske tekvice nemajú chybu

Mali by ste sa báť, ale ostanete v úžase! Vyrezávanie tekvíc je tradícia, ktorá už dorazila aj k nám. Pripisuje sa skôr deťom, a povedzme si pravdu, podľa toho výtvory aj vyzerajú. Napriek tomu, alebo možno práve preto, výtvory dôchodcu z malého amerického mestečka sú presným opakom tohto zvyku. Pre neho sú halloweenske tekvice skôr ako plátno pre umelca. Veľmi talentovaného umelca.

Muž z Farmingtonu v americkom Utahu strávil 20 rokov vyrezávaním stoviek zložitých halloweenskych tekvíc. Dôchodca Ken Klinker (63) každoročne vyrezáva 50 až 60 umelých tekvíc, aby ich mohol vystaviť na svojom dvore a v okolí a potešiť tak susedov aj náhodných okoloidúcich.

Výroba každého jedného z jeho zložitých umeleckých výtvorov zaberá kopu času, náročnejší kúsok môže trvať niekedy až osem hodín. Každoročne od septembra do Halloweenu vystaví Ken od 50 do 275 diel na prednom dvore svojho domu. „Kedysi som vyrezával skutočné tekvice po celú dobu, ale potom som strávil niekoľko hodín vyrezávaním a musel by som to jednoducho vyhodiť,“ vysvetlil Ken.