Futbalové legendy komentujú zmenu na poslednú chvíľu: Hapal bol príliš mäkký a ľudský!

Po takmer presne dvoch rokoch sa skončí anabáza českého trénera Pavla Hapala (51) pri slovenskej futbalovej reprezentácii.

Slovenský futbalový zväz už potvrdil, že ho v utorok na zasadnutí výkonného výboru odvolá z funkcie. Rodákovi z Kroměříža zlomili väzy nepresvedčivé výkony a zlé výsledky z posledných zápasov. Národný tím nevyhral v tomto roku z piatich medzištátnych duelov v riadnom hracom čase ani jediný.

Partia okolo kapitána Mareka Hamšíka sa naposledy tešila z víťazstva vlani v novembri v Trnave proti Azerbajdžanu. Pred jarnou sezónou začala úradovať koronakríza, ktorá rozbila termínový kalendár, prípravu i formu hráčov. Keď sa aj zišli, prenasledovali ich zranenia či pozitívne testy. Hapal sa ocitol v neľahkej a aj neznámej situácii.

„Na hráčov bol veľmi mäkký. A príliš ľudský. Tréner musí niekedy v kabíne aj buchnúť dverami,“ zdôraznil pre Nový Čas bývalý kouč reprezentácie Dušan Galis. Neprekvapilo ho, že k zmene na lavičke prichádza pred finále baráže o ME v Severnom Írsku. „Je to vabank. Klímu v mužstve môže zlepšiť jedine to, že sa vrátia Škrtel, Škriniar, Lobotka a Kucka. Toto kvarteto môže vtlačiť mužstvu lepšiu pečať. Nemyslím si, že príchod nového trénera zmení atmosféru. To býva dlhodobý proces.“

Ján Kocian, pod ktorým Hamšík debutoval v národnom tíme, tvrdí, že reprezentácia potrebuje nový impulz. V Belfaste sa jej v boji o druhú účasť na EURO za sebou zíde ako soľ. „Nová metla dobre metie, hovorí sa. Situáciu na chvíľu zachránil šťastný jedenástkový rozstrel s Írskom, ale tím nenapredoval herne a výsledkami už vôbec nie. Neviem, čo stihne urobiť nový tréner za necelý mesiac. Teraz skôr hráči musia vyhrať aj bez trénera.“

Bývalý brankár reprezentácie Ladislav Molnár berie Hapalov koniec ako bežnú futbalovú záležitosť, ktorú bolo možné na základe rozpačitých výkonov predpovedať. Nedokáže odhadnúť, aký efekt to bude mať pred rozhodujúcim súbojom roka. „To nevie nik. Keď je mužstvo v hernej kríze, potrebuje nový impulz. Zmena trénera býva osvedčeným spôsobom. Nie vždy však musí pomôcť. Najčerstvejším príkladom je Slovan, kde sa o to pokúsili a zatiaľ to nevyšlo.“

Galis (70): Nech idú preč všetci

- Koniec Hapala sa dal očakávať. Herný prejav i výkony neboli podľa predstáv vedenia zväzu ani fanúšikov. Svoju úlohu zohrala i koronakríza. V podobných prípadoch si to väčšinou odskáče tréner. Potom však nech s ním ide preč aj celý realizačný tím. Nebol som v epicentre diania, takže neviem, čo sa dialo v kabíne. Je to však aj odraz našej ligy, ktorá je jedna z najslabších, aké som zažil.

Kocian (62): Tímu chýbal progres

- Nečakal som to. Výmena ma prekvapila, hoci má svoju logiku. Zavážili asi veci, ktoré by nastali po prípadnom postupe na majstrovstvá Európy. Ak by sme sa dostali na šampionát aj s Hapalom, automaticky by sa mu kontrakt pri tíme predĺžil. Asi preto zväz pristúpil radšej už teraz k jeho odvolaniu. Výkony reprezentácie neboli dobré. Mužstvu viditeľne chýbal progres. Nenapredovalo.

Molnár (60): Nič zvláštne sa nestalo

- Nie je to žiadna prekvapujúca správa. Nič zvláštne sa neudialo. Otázne je, či to bude mať potrebný efekt. Séria posledných zápasov sa ani nedá komentovať. Výsledkovo i herne to boli prepadáky. Zväz sa odvolaním Hapala snaží na poslednú chvíľu niečo zachrániť. Nečakal som, že ho tam ešte nechajú. Situácia nabrala strmý spád. Bola neudržateľná. Najmä po zápase s Izraelom.