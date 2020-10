Vlhová prehovorila o famóznej jazde v druhom kole: Dala som do toho všetko

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová začala výborne sezónu Svetového pohára 2020/2021. V sobotňajšom obrovskom slalome v rakúskom Söldene obsadila vynikajúce 3. miesto a siedmykrát v kariére sa v SP dostala v tejto disciplíne na pódium.

Druhé kolo zajazdila Slovenka omnoho lepšie a dosiahla v ňom najlepší čas spomedzi všetkých tridsiatich účastníčok, čo jej stačilo na posun nahor o sedem pozícií.

Najrýchlejší čas 2. kola Vlhovej vydržal až do konca a žiadna súperka ho vážnejšie neohrozila. Najbližšie bola Brignoneová (+0,45), Bassinovej na celkové víťazstvo stačil piaty najlepší druhý čas (+0,89). Slovenská pretekárka pre TASR referovala: "Urobila som, čo som chcela a čo som mala v pláne, dala som najlepšie druhé kolo. Som spokojná s tým, že som to vytiahla na tretie miesto. Mrzí ma o to viac to prvé kolo, ale už to nezmením. Veľmi sa teším, že som konečne bola v Söldene na pódiu."

"Po prvom kole som bola na seba nahnevaná a v druhom som sa snažila zmeniť mentálny prístup. Technicky som nešla zle, ale veľa som brzdila a v cieli to boli dve sekundy. To som sa snažila zmeniť, pustiť to a ísť tak, ako jazdím na tréningu. Veľmi sa teším z tretieho miesta. Dala som do toho všetko a napokon to vyšlo," prezradila Slovenka po pretekoch do kamier RTVS.

Výsledky obrovského slalomu SP v Söldene:

1. Marta Bassinová 2:19,69 min, 2. Federica Brignone (Tal.) +0,14 s, 3. Petra VLHOVÁ (SR) +1,13, 4. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,30, 5. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +1,75, 6. Sofia Goggiová (Tal.), Meta Hrovatová (Slov.) obe +2,47, 8. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +2,56, 9. Tessa Worleyová (Fr.) +2,79, 10. Paula Moltzanová (USA) +2,81

Celkové poradie SP a obrovského slalomu (po prvej súťaži):

1. Bassinová 100 bodov, 2. Brignoneová 80, 3. VLHOVÁ 60, 4. Gisinová 50, 5. Holtmannová 45, 6. Goggiová, Hrovatová po 40