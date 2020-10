USA ostro kritizuje Čínu: O'Brien hovorí o zverstvách, ktoré sa dejú v krajine

Čína sa so svojim zaobchádzaním s menšinovými Ujgurmi v severovýchodnej provincii Sin-ťiang dopúšťa "niečoho blízkeho genocíde".

Podľa agentúry Reuters to dnes vyhlásil Robert O'Brien, bezpečnostný poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kanadský premiér Justin Trudeau potom povedal, že jeho krajina bude naďalej kritizovať čínsku "nátlakovú diplomaciu".

Spojené štáty opakovane kritizujú Peking za jeho správanie v Sin-ťiangu a v minulosti uvalili sankcie na niektorých činiteľov, ktorí podľa nich nesú za údajné prehrešky zodpovednosť. Doteraz však správanie Číny neoznačili za genocídu, čo by malo ďalekosiahle právne dôsledky a vyžadovalo by výrazne tvrdšie zásahy USA i ďalších krajín.

"Ak nie genocída, tak niečo jej blízkeho sa odohráva v Sin-ťiangu," povedal O'Brien pri videokonferenciu organizované Aspenovým inštitútom. Hovoril pritom aj o iných prípadoch tvrdého postupu Číny, napríklad o zásahu proti prodemokratickým demonštrantom v Hongkongu.

"Číňania doslova holí hlavy ujgurským ženám a vyrába z nich vlasové produkty a posielajú ich do Spojených štátov," povedal O'Brien s odkazom na predchádzajúce správy amerických úradov, podľa ktorých dorazil do USA tovar, ktorý je považovaný za produkt nútenej práce vyrobený z ľudských vlasov.

Americký minister zahraničia Mike Pompeo v júni označil za šokujúce a znepokojujúce správy o tom, že Čína uskutočňuje v Sin-ťiangu nútené sterilizácie a potraty a vynucuje limity na počet detí u moslimských rodín v provincii. Čína to však opakovane popiera a tvrdí, že tábory v regióne, v ktorých bývajú státisíce ľudí, slúži ako vzdelávacie strediská a pomáhajú v boji proti extrémizmu.

Pompeo potom dodal, že USA stále zvažujú, akým spôsobom budú činnosť na severovýchode Číny nazývať. "Keď Spojené štáty hovoria o zločinoch proti ľudskosti alebo genocíde, musia byť veľmi opatrné a veľmi presné, pretože to so sebou nesie veľkú váhu," vyhlásil vtedy Pompeo.

Jeden s vysokých činiteľov ministerstva zahraničia USA John Richmond dnes tiež uviedol, že pre západné firmy je stále ťažšie vystopovať tovar, ktorý by mohol vzísť z nútených prác v Číne. Dôvodom je podľa neho to, že sa táto praktika rozširuje zo Sin-ťiangu aj do susedných provincií, čo globálnym firmám komplikuje snahy o zistenie toho, ako boli nimi objednané produkty vyrobené.

Kanadský premiér Trudeau dnes pokračoval v kritike počínania Číny deň potom, čo jeho predchádzajúce komentáre na podobné témy odsúdil Peking. "Budeme sa hlasno a jasne zastávať ľudských práv všade po svete, či hovoríme o situácii, ktorej čelia Ujgurovia, či hovoríme o veľmi znepokojujúcej situácii v Hongkongu, či ak ide o upozorňovanie na Čínu kvôli jej nátlakovej diplomacii," povedal Trudeau pri tlačovej konferencii .

Vzťahy severoamerických krajín a Číny sú dlhodobo napäté. Peking sa vo štvrtok ohradil proti skorším kritickým komentárom kanadského premiéra a Ottawu varoval, aby nepridelila politický azyl členom hongkonského prodemokratického hnutia. Jeden z čínskych činiteľov vtedy vyhlásil, že títo "násilní zločinci" by mohli byť ohrozením pre zdravie a bezpečnosť 300.000 držiteľov kanadského pasu v Hongkongu.