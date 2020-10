Šéfkuchára Pohlreicha dostala koronakríza na kolená: Zúfalý krok, ktorý donedávna odmietal!

Český šéfkuchár s podrezaným jazykom Zdeněk Pohlreich (63) má problémy.

Jeho reštauračné impérium sa totiž vďaka neutíchajúcej koronakríze ocitlo na kolenách, a preto teraz prehodnocuje možné cesty svojho pôsobenia v podnikaní aj v televízii. Naposledy ho diváci mohli vidieť ako tajného účinkujúceho v šou Zlatá maska v kostýme Krokouša, za čo si do rodinnej kasy prilepšil o nemalú sumu. Zdá sa, že vystúpenia pred kamerou sa tak pre neho môžu stať záchranným kolesom.

Pohlreich počas svojej kariéry niekoľkokrát poprel, že by sa niekedy vo svojej reštaurácii uchýlil k zľavám alebo k rozvozu jedál. Podľa neho má každé jedlo svoju cenu a každý obed svoju kultúru. Zdá sa ale, že šéfkuchár pre zatvorené podniky nakoniec svoju taktiku zmenil a teraz si môžete v jeho reštaurácii kúpiť menu s polievkou a dezertom za 249 Kč (9 €, pozn. red.).

Máloktoré samostatné jedlo v jeho reštaurácii totiž stojí „len tak málo“. Pohlreich sa hnevá, že pre zavedené opatrenia ide biznis dole vodou. „Kto by nebol naštvaný, nedá sa vylúčiť, že skončím. Pokiaľ sme si mysleli, že na jar to bolo ťažké, tak teraz to bude naozaj husté,“ vyjadril svoje obavy pre internetovú televíziu DVTV. Ak by náhodou predsa len prišiel o biznis, ktorý desaťročia budoval, nevylúčil by ani svoj návrat na obrazovky.

„V televízii máme rozpracované nejaké projekty, snáď sa k nim na jeseň vrátime,“ dúfa šéfkuchár. Svojim divákom už dokázal, že nemá problém vystupovať pred kamerami, a to aj v zábavnom formáte, akým je jojkárska Zlatá maska. Za účasť v šou v kostýme Krokouša si prilepšil a svoje rezervy tak navýšil o približne 2 500 eur. Podobné projekty sa tak pre neho môžu stať východiskovým bodom.