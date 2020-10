Hrdý otec Kali s manželkou túžia po veľkej rodine: Chceme druhé bábätko

Rozrastie sa čoskoro ich rodina? Známy slovenský raper Kali (37) sa pred vyše dvoma rokmi rozhodol skoncovať s párty životom a radšej sa usadil.

S manželkou Alicou a s dcérkou Nelkou trávi všetok voľný čas. Už je to viac ako rok a pol, čo sa raper Kali s manželkou Alicou tešia z dcérky Nelky. Hrdí rodičia si už ani nevedia predstaviť život bez nej, a preto na ňu nedajú dopustiť. A keďže sa dvojica nikdy netajila tým, že túži po veľkej rodine, intenzívne začali premýšľať aj nad ďalším prírastkom do rodiny.

O tom, že by sa vôbec nebránili ďalšiemu dieťatku, sa rozrozprával samotný raper Kali, ktorému sa tak darí nielen v rodinnom živote, ale aj v pracovnom. „Na jednej strane som šťastný, že mám vôbec jedno dieťa, a zdravé. Mnohým ľuďom sa nedarí,“ začal uvedomelo umelec. „Na druhej strane... veľmi by som chcel súrodenca pre Nelku,“ ukončil Kali s tým, že čo sa má stať, tak sa stane a on sa bude veľmi tešiť.