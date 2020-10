Moderátorka Aneta Parišková vyhráva nad rakovinou: Správa, ktorá poteší všetkých divákov

Žiari radosťou! Jojkárska moderátorka Aneta Parišková (47) sa opäť vrátila na televízne obrazovky. Tentoraz naplno a všetkým dokazuje, že nad vážnym ochorením vyhráva.

Po dlhých a náročných mesiacoch chemoterapie, keď jej lekári v máji diagnostikovali Non-Hodgkinov lymfóm, to vyzerá tak, že sa jej zdravotný stav len a len zlepšuje. Sympatická blondínka v stredu po mesiaci odmoderovala ďalšiu časť spravodajských novín, ktorými ani zďaleka neskončila. Aneta totiž tým dňom začala svoj pracovný maratón, ktorý ukončí až zajtra večer. Parišková iba pred mesiacom potešila všetkých svojich fanúšikov, keď im oznámila naozaj skvelé správy. Obľúbená moderátorka totiž prezradila, že dlhé mesiace na nemocničnom lôžku sa pre ňu napokon skončili.

„Dokopy 45 dní som od apríla preležala v nemocnici. Intenzívna chemoterapia sa pre mňa skončila, aj jej vedľajšie účinky sa podarilo zvládnuť. Čo bude ďalej, uvidíme. Zatiaľ sa budem snažiť len normálne žiť,“ napísala v polovici septembra Aneta s tým, že za veľkú časť jej psychickej pohody vďačí práve prístupu zdravotníkov. Po tejto skvelej novinke sa opäť vrhla do práce, ktorú robí už dlhé roky s najväčšou láskou a s radosťou. Iba štyri dni od odchodu z nemocnice sa blondínka ukázala v Novinách o 17:00 a hneď ten víkend zas zasadla do moderátorskej stoličky hlavnej spravodajskej relácie o 19.30 k svojmu kolegovi Jánovi Mečiarovi.

A hoci by sa mala Parišková pre oslabenú imunitu radšej šetriť, ona tvrdí, že jej moderovanie v liečbe veľmi pomáha. „Pri mojej milovanej práci, úžasných kolegoch a pri stretnutiach s divákmi zabúdam na chorobu,“ napísala na svoj profil vtedy jojkárka. Parišková všetko konzultuje s odborníkmi, ktorí jej schvaľujú pracovnú aktivitu. Vyzerá to tak, že jej zdravotný stav sa uberá iba dobrým smerom. Moderátorka sa totiž v stredu znova objavila na televíznych obrazovkách v Novinách o 17-tej. To však nebola jednorazová záležitosť.

Jojku miluje

Od štvrtka totiž diváci videli usmievavú moderátorku v jojkárskom večernom spravodajstve. Je však isté, že sa už cíti na dlhú službu, pretože tá jej začala v stredu a skončí až v nedeľu večer. „Sme veľmi radi, že naša kolegyňa Aneta Parišková chodí medzi nás do televízie aspoň párkrát do mesiaca odmoderovať Noviny o 17:00 a Noviny TV JOJ,“ povedala nám PR hovorkyňa Lucia Kulihová. Parišková jednoducho svoju prácu miluje a moderovanie jej dodáva energiu v boji so zákernou chorobou.