Jedinečný projekt: Lesná sauna na Spiši vyhrala cenu

Nerušený oddych v lone prírody!

Presne takýto zážitok poskytuje sauna na okraji lesa za obcou Spišský Hrhov (okr. Levoča), v ktorej sa každý záujemca môže vyhriať zadarmo a ešte aj s veľkolepým výhľadom na Spišský hrad. Jedinečný projekt zaujal natoľko, že z nedávneho odovzdávania prestížnej architektonickej súťaže CE ZA AR 2020 si odniesol Cenu verejnosti. Lesná sauna zvíťazila v online hlasovaní na portáli cezaar.tv a z celkového počtu 7 214 hlasov ich získala 1 039.

„Nečakaný objekt zasadený v krajine vytvára špecifickú atmosféru a zážitok, za ktorým cestujú ľudia z celého Slovenska. Zrodil sa novodobý fenomén trávenia voľného času,“ nešetrila slovami chvály na adresu projektu odborná porota. „Bývalý starosta bol z nápadu lesnej sauny nadšený. Architekti urobili návrh a teraz to dokonca dostalo cenu.

Ľudia sa objednávajú cez formulár online. Sauna je na pol roka dopredu vybukovaná,“ teší sa z úspechu súčasná starostka Spišského Hrhova Zuzana Kučerová a dodala, že celú stavbu realizoval obecný podnik. Navonok má síce netradičný tvar, ale vnútri je postavená podľa tradičných techník, aké sa používajú v Škandinávii.

Ak saunu práve niekto využíva, svieti vo večerných hodinách ako lampión. Vyhľadávajú ju najmä ľudia, ktorí chcú byť chvíľu sami so sebou a obliati studenou vodou z potoka. Údržbu sauny má na starosti miestny obyvateľ, ktorý z nápadu spred dvoch rokov nebol vôbec nadšený. „Sauna v lese? To nemôže fungovať! Dnes vidím, že to bol veľmi dobrý nápad a ľudia túto saunu veľmi využívajú. Každý deň sú tri termíny.

Majú tam nachystané drevo, len to musia zapáliť. Za vstup sa neplatí, ale je tam dobrovoľné. No nie každý je ochotný tam nechať nejaký príspevok,“ vraví Matúš Seman. Podľa neho saunovať sa s výhľadom na hrad a hviezdy je veľký zážitok.

Za rok fungovania sauny si ho vychutnalo už vyše 1 500 záujemcov. „Náš šikovný správca všetko nachystá, odovzdá vám kľúče v obci pri nápise „láska“ a k saune sa musíte pekne dostať sami. Už to je dobrodružstvo. Na cenu som hrdá. Je to dôkaz toho, že ľudí táto myšlienka oslovila,“ uzavrela Kučerová.





Lesná sauna

Cena stavby: 12 000 €

Kapacita: 4-5 ľudí

Vybrať sa dá z troch termínov

Vstupné: zadarmo, resp. dobrovoľný príspevok