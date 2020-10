Kráľovná Alžbeta II. bola na verejnosti po 7 mesiacoch: Kde nechala rúško?

Kráľovná opäť na verejnosti. A bez rúška. Alžbeta II. (94) po siedmich mesiacoch opustila svoj palác. Spolu s vnukom Williamom (38) sa vybrali navštíviť vojenské laboratórium.

Návštevu sprevádzali prísne opatrenia. Vojvoda z Cambridgea sprevádzal svoju starú mamu kráľovnú Alžbetu na návšteve v Obrannom vedecko-technologickom laboratóriu v Port Downe neďaleko Salisbury. Stretli sa tam s vedcami, ktorí naprávali následky útoku novičokom v roku 2018 a momentálne podporujú boj Británie s pandémiou koronavírusu.

Počas stretnutia kráľovná vyhlásila, že pandémia je skutočne „hrozná“, no zároveň uviedla, že zvyšujúce sa počty nakazených sa dali očakávať. Čo však udrelo do očí najviac, bolo to, že Alžbeta II. nemala na sebe rúško napriek tomu, že patrí do rizikovej skupiny. Panovníčka však nenechala nič na náhodu. Všetkých 48 ľudí, ktorí sa na stretnutí s ňou zúčastnili, muselo prejsť testmi s negatívnym výsledkom. Taktiež dodržiavali rozostupy.

Tento krok médiá vnímajú rozporuplne – jedni to považujú za pozitívny signál toho, že ak sa dá, možno robiť veci „normálne“. Ďalší však kráľovnú kritizujú a tvrdia, že si rúško mala nasadiť a byť tak príkladom pre ľud. Rozhodnutie britskej kráľovskej rodiny nenosiť rúško je v kontraste s inými európskymi monarchami v Španielsku či v Belgicku.

