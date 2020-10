Libanonský lekár žijúci v Nemecku odmietol potriasť žene rukou: Také následky nečakal

Muž, ktorý kvôli svojmu fundamentalistickému svetonázoru odmieta potriasť žene rukou, nemá nárok na nemecké občianstvo. Rozhodol o tom správny súd v nemeckom Mannheime, informovala v piatok agentúra DPA. Proti rozhodnutiu sa možno ešte odvolať.

Súd sa zaoberal sťažnosťou Libanončana, ktorý žije v Nemecku legálne od roku 2002 a pracuje ako primár v nemocnici. V roku 2015 mal získať nemecké občianstvo, pri plánovanom odovzdaní dokumentov ale odmietol príslušnej úradníčke potriasť rukou. Migračný úrad mu preto odmietol občianstvo udeliť. Proti rozhodnutiu súdu sa Libanončan bránil na súde v Stuttgarte, ktorý jeho sťažnosť zamietol.

S názorom súdu nižšej inštancie sa teraz stotožnil aj vyšší správny súd. Podľa neho postoje dotknutého muža nezaručujú, že sa dokáže integrovať do nemeckej spoločnosti. V súdnom spise sa podľa agentúry DPA píše, že Libanončan, ktorý je prívržencom radikálneho výkladu islamu, takzvaného salafismu, odmieta podávať ruku všetkým ženám. Podľa neho totiž hrozí, že by v ňom mohol kontakt s osobou opačného pohlavia vyvolať sexuálne pokušenia, prípadne by sa mohol dopustiť nemorálneho správania. Libanončan tiež uviedol, že pri sobáši sľúbil svojej manželke, nemeckej moslimke sýrskeho pôvodu, že žiadnej inej žene ruku nepodá.