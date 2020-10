Zlé správy okolo Boženíka: Vo finále baráže bude Hapalovi chýbať

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík (20) sa vrátil zo stredajšieho zápasu Ligy národov proti Izraelu (2:3) do svojho klubu Feyenoord Rotterdam so zranením a čaká ho dlhšia pauza.

Dvadsaťročný útočník hral proti Izraelu do 71. minúty, keď ho vystriedal Pavol Šafranko. Portál welingelichtekringen.nl v piatok informoval, že do Holandska sa vrátil so zranením a tréner Dick Advocaat s ním nemôže počítať až niekoľko týždňov. Hovorca Feyenoordu povedal, že presná dĺžka jeho pauzy bude známa po piatkových vyšetreniach.

Denník Šport v piatok informoval, že Boženík utrpel únavovú zlomeninu na pravej nohe a nebude k dispozícii na finálový duel baráže LN proti Severnému Írsku, ktorý je na programe 12. novembra na pôde súpera v Belfaste.