Čechom rekord dlho nevydržal: 9721 nakazených za jediný deň, Nemecko im ponúka pomoc

Vo štvrtok testy v Česku potvrdili nákazu novým koronavírusom u 9721 ľudí.

Je to najvyšší denný nárast od začiatku infekcie. Doterajšie maximum zo stredy bolo o 177 prípadov nižšie. Aktuálne chorých je 84.430, stav 2920 z nich vyžaduje hospitalizáciu. Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva. Od prepuknutia epidémie choroby covid-19 sa v Česku novým typom koronavírusu preukázateľne infikovalo vyše 149.000 ľudí. Od začiatku októbra testy potvrdili nákazu u 78.251 z nich.



Viac ako dve pätiny z celkového počtu nakazených sa už uzdravili. Naopak 1230 ľudí s koronavírusom zomrelo, z toho 559 od začiatku mesiaca a 24 vo štvrtok. V nemocniciach leží podľa posledných údajov ministerstva zdravotníctva 2920 ľudí s covid-19. Stav 543 pacientov lekári hodnotia ako ťažký. Oproti začiatku októbra sa počet hospitalizácií zvýšil o takmer 1900 prípadov.



Kvôli stále sa zvyšujúcemu počtu hospitalizovaných pacientov s covidom aj nakazených zdravotníkov sa štát snaží zabezpečiť záložné lôžka mimo nemocnice. Armáda má začať cez víkend budovať na výstavisku v pražských Letňanoch poľnú nemocnicu s kapacitou až 500 lôžok, ďalšie priestory by mali vznikať aj inde. Pomoc ponúkajú Česku aj ostatné krajiny, pripravené pomôcť Česku je napríklad susedné Bavorsko, ktoré je ochotné prijať pacientov s koronavírusom vo vážnom stave.



Najrýchlejšie sa choroba naďalej šíri v okrese Plzeň-sever, kde bolo za posledných sedem dní zaznamenaných približne 610 nakazených na 100.000 obyvateľov. Nasleduje Uherskohradišťsko so 607 prípadmi, Příbramsko s 545 a Liberecko s 533 prípadmi na 100.000 obyvateľov za týždeň. Kvôli nepriaznivému vývoju epidémie platia od stredy v celom Česku sprísnené protiepidemické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančné výučbu okrem tried pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary, kluby, zakázané sú kultúrne i športové podujatia. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich.



V súvislosti so šírením koronavírusu sa v septembri o svoje zdravie obávali takmer tri pätiny českých občanov, vyplýva z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM). Takmer tri štvrtiny ľudí sa obávajú aj o zdravie svojich blízkych.