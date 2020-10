Trump a Biden v predvolebnom boji: Prezident konečne povedal, na čo všetci čakali

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v televíznej diskusii povedal, že odsudzuje belošský rasizmus.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jeho súper v novembrových prezidentských voľbách Joe Biden prezidenta kritizoval za jeho postup v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica CNN.

Postoj prezidenta k belošskému rasizmu bol jedným z najdôležitejších bodov prvej prezidentskej debaty oboch kandidátov 29. septembra, pripomína CNN. Trump vtedy odmietol belošských rasistov slovne odsúdiť za podnecovanie násilia na protestoch namierených proti policajnej brutalite. Prezident tvrdil, že násilie má pôvod v radoch ľavice.

Počas štvrtkovej diskusie v Miami v americkom štáte Florida, ktorú vysielala televízia NBC News, však povedal, že slovne odsudzuje belošský rasizmus i hnutie Antifa. Prezident však odmietol odsúdiť konšpiračné hnutie QAnon. Trump podľa svojich slov už nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19, ktoré mu testy potvrdili pred dvoma týždňami.

Prezident však nebol schopný dať jednoznačnú odpoveď na otázku moderátorky Savannah Guthrie, či absolvoval test i v deň prvej prezidentskej debaty so svojím súperom Bidenom. "Neviem a ani si to nepamätám," povedal. Trump podľa CNN takisto uviedol, že by v prípade porážky vo voľbách súhlasil s pokojným odovzdaním moci. Vyslovil však pochybnosti v súvislosti s výsledkami volieb a možnými podvodmi.

Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden sa vo štvrtok zúčastnil na diskusii vo Filadelfii v štáte Pennsylvánia, ktorú vysielala televízna stanica ABC. Biden na začiatku diskusie kritizoval Trumpov postup v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. "Premeškal obrovskú príležitosť a opakovanie hovoril veci, ktoré neboli pravdivé," povedal Biden a pripomenul, že Trumpova vláda tvrdila, že vírus zmizne do Veľkej noci, alebo ho zničia horúčavy počas leta.

Prezident mal podľa Bidena výraznejšie presadzovať, aby Američania nosili rúška s cieľom zabrániť šíreniu nákazy. Demokratický kandidát Biden takisto uviedol, že by neváhal prijať vakcínu proti koronavírusu v prípade, ak by vedecká komunita potvrdila jej bezpečnosť a účinnosť. Bývalý viceprezident USA Biden (2009-17) sa vyjadril i k možnému zrušeniu daňových úľav, ktoré zaviedol Trump počas svojho pôsobenia v úrade. Úľavy by Biden podľa CNN zrušil len pre bohatých obyvateľov.

Demokratický kandidát počas diskusie zdôraznil svoje plány zvýšiť dotácie pre nízkopríjmové školy, pomôcť obyvateľom pri zabezpečení bývania a zvýšiť finančnú podporu pre malé podniky.

Prezidentskí kandidáti sa mali vo štvrtok stretnúť na svojej druhej debate pred prezidentskými voľbami, ktoré sú naplánované na 3. novembra. Trump však účasť na debate zrušil po tom, ako sa jej organizátori rozhodli uskutočniť ju vo virtuálnom formáte. Svoje rozhodnutie odôvodnili zdravotným rizikom v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Druhá a zároveň posledná prezidentská debata sa tak uskutoční 22. októbra v meste Nashville v štáte Tennessee.