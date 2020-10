Čo si to opäť vymysleli? Hosťom Adely Vinczeovej a Dana Dangla v zábavnej šou 2 na 1 bude tentokrát obľúbený herec Jozef Vajda. Toho si obaja moderátori poriadne podajú a nebude chýbať ani obľúbená disciplína s názvom Uško, v ktorej herec zabŕdne do poriadne chúlostivej témy. Ako to dopadne, sa dozviete vo videu, nezabudnite však sledovať aj reláciu 2 na 1 už v nedeľu o 20.30 na Markíze!