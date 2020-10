Neverila vlastným očiam! To, čo našla Janeta z Košíc v záhrade, nemá obdobu

Nezvyčajné zvieratá na dvore. Cez záhradu Janety (52) z Košíc sa začali premávať živočíchy s ôsmimi nohami a klepetami.

Najprv sa zľakla, že ide o veľkého pavúka, no pri bližšom pohľade spoznala kraba. Netušila, odkiaľ sa tam nabral, preto ho zobrala do vedierka a odniesla k miestnemu jarku. O pár dní si na pozemku našla ďalšie dva kúsky. Podľa odborníka museli byť kraby do lokality zavlečené. Ženu na spočiatku neznámeho tvora upozornil jej pes, ktorý začal skoro ráno brechať. Vyšla von a v šere si všimla nezvyčajného živočícha. Malými hrabľami do neho štuchla a spozorovala, že má osem nôh.

„Moje prvé myšlienky boli, že to je veľká tarantula. Keď som sa pozrela bližšie, neveriacky som zistila, že sa pozerám na kraba,” povedala Janeta. O dva dni sa na dvore objavili ďalšie. „Bol o čosi menší a čupel v rohu pri miske pre psy. V strede týždňa nám po dvore cupital tretí krab, ten bol ale najmenší, no zato riadne hlasito klepal svojimi klepetami, keď ho moje psíky ovoniavali,” opísala Janeta.

„Keďže som netušila, čo mám s nevítanými hosťami urobiť, odniesla som ich preto k miestnemu jarku, ktorý je vzdialený asi 200 metrov,” povedala Košičanka. So šokujúcim objavom sa podelila aj na sociálnej sieti. „Ľudia mi odporučili, aby som z nich spravila polievku,” povedala s humorom. Odkiaľ sa kraby vzali a prečo putovali práve po jej záhrade, je pre ňu stále obrovská záhada. Na ceste pred domom onedlho objavila pozostatky týchto krabov, ktoré prešli autá.

Andrej Mock z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach živočícha identifikoval ako kraba čínskeho, nazývaného aj krab riečny. „Pochádza z čínskeho mora a do Európy bol prevezený začiatkom 20. storočia. V sladkej vode žije asi 3 roky, ale potom migruje do mora a v ústí riek kladie vajíčka a hynie. Vo veľkých riekach sa rozširuje vďaka lodiam, ktoré prevážajú veľké objemy vody a v nich aj voľne plávajúce mikroskopické larvy tohto kraba,” uzavrel Mock.