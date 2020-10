Polícia obvinila z vraždy dôchodcu v Jamníku 15-ročného tínedžera: Starček umieral v ukrutných bolestiach!

Hrôza na Liptove, z ktorej sa stále nevedia spamätať! V malej obci Jamník (okr. Liptovský Mikuláš) prišlo k vražde, z ktorej polícia obvinila len 15-ročného tínedžera!

Podľa mužov zákona mal chlapec vojsť do domu dôchodcu († 82) s úmyslom získať majetkový prospech a starčeka opakovane bodať do hornej časti tela. Mladíka už navrhli vziať do väzby. Posledné chvíle života prežil úbohý starček v ukrutných bolestiach. Tie mu mal spôsobiť ešte neplnoletý chlapec!

„Podľa zistených informácií mal v nedeľu 11. októbra v popoludňajších hodinách 15-ročný chlapec vojsť do rodinného domu v obci Jamník, okres Liptovský Mikuláš s úmyslom získať majetkový prospech. Tu mal opakovane do hornej časti tela bodať 82-ročného dôchodcu,“ informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová s tým, že tínedžer mu spôsobil zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Z miesta mal potom útočník odcudziť finančnú hotovosť vo výške najmenej 120 eur,“ pokračuje. Na základe operatívnych informácií policajti podozrivého mladíka zadržali do niekoľkých hodín po oznámení skutku. „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Žiline obvinil len 15-ročného chlapca z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ povedala hovorkyňa s tým, že bol spracovaný návrh na jeho vzatie do väzby.

Našiel ho kamarát

Nehybné telo dôchodcu ležalo v kaluži krvi od nedele popoludnia až do utorka napoludnie, keď ho podľa slov miestneho obyvateľa našiel kamarát z Liptovského Ondreja, ktorý starkému nosil pravidelne obedy. „Chudák, prednedávnom mu umrela manželka, mal už len dcéru, ale tá tu nebýva. Žil v dome sám, obedy mu nosili z vývarovne a kamarát, čo mu to jedlo nosil, ho aj našiel,“ povedal obyvateľ Jamníka. Starostka obce Alena Vlčková je z tragédie šokovaná. Rodine nebohého muža sa chystá prejaviť kondolenciu osobne.