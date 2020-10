Hviezda filmu Sám doma prichytený fotografmi: Macaulay, to čo máš v tom kočíku?

Trénujú na dieťa? Hviezda filmu Sám doma Macaulay Culkin (40) sa vybral na prechádzku so svojou priateľkou, herečkou Brendou Song (32) a vzali so sebou aj svojich chlpatých domácich miláčikov.

Mačka si dokonca užívala v špeciálnom kočíku. Herec tvorí s Brendou pár už od roku 2017. Očividne to spolu myslia vážne, pretože v rozhovore pre marcové číslo magazínu Esquire prezradili, že sa snažia o dieťatko. „Veľa to skúšame,“ prezradil Macaulay. „Zisťujeme, ako to funguje najlepšie, hľadáme správne načasovanie. Pretože nič vás nevzruší viac ako, keď vaša partnerka príde do izby a povie: ,Zlatko, ovulujem´,“ dodal herec.

Keď však neskúšajú plodiť deti, trénujú inak. Napríklad tak, že vezmú špeciálne upravený kočík a povozia v ňom svoju mačku. Samozrejme, vezmú na prechádzku aj svojho psa. Macaulay sa venuje nahrávaniu podcastov, pozeraniu videí na YouTube alebo hraniu videohier. Po ťažkej mladosti plnej drog sa zmenil na nepoznanie. „Natiahnem si chrbát, pobozkám svoje zvieratká a idem spať so svojou dámou. Som muž jednoduchých pôžitkov,“ vyjadril sa na margo svojho života.